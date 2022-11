Prefeitura participa da abertura da 4ª Feira do Polo Digital de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está participando da 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro Flores, zona Centro-Sul, que acontece até este sábado, 5/11. Nesta quinta-feira, 3, primeiro dia de programação, o ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, esteve presente e prestigiou o evento.

“São três dias de um ambiente super gostoso, muito prazeroso para você conhecer o que tem pelo mundo de inovação, tecnologia, principalmente, a nossa identidade amazônica nesse tema. Convido a população da cidade a vir participar, conhecer, interagir com a Prefeitura de Manaus que também tem um bonito estande aqui. Estamos por meio do Fumipeq realizando essa feira, que é tão importante, e interagindo com outros ecossistemas do país, e Manaus tem se consolidado como uma cidade promissora, e avançando no 5G, que já é uma realidade, além de outras inovações como o kit pneu, auxílio empreendedor e muito mais”, enfatizou o secretário da Semtepi, Radyr Jr.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, destacou a importância do Polo Digital de Manaus, também chamado de Polo da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que cada vez mais se consolida, e se fortalece em eventos como esse da Feira do Polo Digital.

“Manaus foi muitas vezes puxada pela Zona Franca de Manaus. Manaus é um polo de TIC, e a questão digital ficou mais forte pós-pandemia. É uma dinâmica muito própria que hoje você já tem em Manaus, e que extrapola os outros investimentos que se fazem aqui”, explicou Paulo Alvim.

O evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese) e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Manaus. O presidente do Codese, Euler Guimarães, comentou a respeito da valorização do polo e incentivo ao ambiente de tecnologia e inovação.

“O grande objetivo é que a gente consiga ter os atores aqui, como os entes públicos, como é o caso da prefeitura, além das startups e empresas presentes no evento. Dentro da programação, nós temos oito espaços para disseminar conhecimento, como palestras, painéis, oficinas, tudo isso de forma gratuita para que a população possa aproveitar”, destacou Euler Guimarães.

A secretária da Semed, Dulce Almeida, destacou o trabalho realizado nos Centros de Tecnologia Educacional (CTEs) da prefeitura, principalmente os 21 alunos da escola municipal Antonia Medeiros, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, que participam do curso de robótica, programação e informática, que garantiram um espaço na feira.

“Hoje, quem está representando a Semed é um grupo de alunos de uma escola de uma zona periférica de Manaus, na zona Oeste, lá no Tarumã-Açu, e as crianças estão aqui mostrando que nós podemos sim fazer diferente. Parabéns a essas crianças, parabéns aos professores dos nossos Centros de Tecnologia, que estão brilhando muito, trazendo inovação, e vão participar de uma batalha Maker e com certeza nós vamos sair vitoriosos e mais do que vitoriosos daqui”, comentou Dulce Almeida.

A feira está reunindo exposições, palestras, workshops, treinamentos, negócios e networking nos três dias de evento, além da tradicional feirinha de artesanato da Semtepi, de economia criativa, onde 18 artesãos estão expondo e vendendo seus produtos, feitos a mão.

Programação

04/11 – Sexta-feira

15h – Painel: Empreendedorismo & Inovação – Com Daniel Arcoverde (Netshow.me), Paulo Tenório (Trakto), Julio Madalhas (E3 Negócios) e Murilo Monteiro (mediador).

17h – Palestra: Transformação Sustentável: a nova Transformação Digital – Com Sabrina Araújo de Almeida.

19h – Prêmio Jaraqui Graúdo.

05/11 – Sábado

15h – Painel: O promissor mercado de Games e seus desafios – Com Fabrício Simões (Player Games), Lylar Amzalak (Player 1 Gaming Group), Leandro Andrade (Faesp) e Andryw Antony (mediador).

17h – Metazônia: Conectando Manaus com o Mundo – Rufo Paganini (Getter).

Games Rum Geek: O Maior evento de Games e Cultura Pop da Região Norte – Sérgio Takao Sato.

Meta Talk: Inovação Aberta – Maria Nathália Mendonça Silveira.

19h – Cerimônia de Encerramento.