Prefeitura orienta profissionais do transporte coletivo sobre prevenção de acidentes no trânsito

Educadores de trânsito e fiscais de transporte, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), deram continuidade, na quarta-feira, 24, à programação da Semana Municipal de Trânsito, lançada pela Prefeitura de Manaus, com ações de panfletagem e distribuição de kits educativos contendo mensagens de trânsito seguro, voltada aos profissionais de ônibus, nos terminais de transporte coletivo.

As equipes estiveram presentes nos terminais de ônibus T3, T4 e T5, levando a mensagem de prevenção e combate à violência no trânsito com foco nos motoristas e cobradores dos coletivos. Os educadores distribuíram um kit contendo um panfleto educativo com informações sobre trânsito seguro e prevenção de acidentes, um adesivo da campanha e uma máscara de proteção contra o novo coronavírus.

“O nosso compromisso é com a vida, cada um de nós tem que ter esse comprometimento com a segurança dos motoristas, pedestres e usuários do transporte público. O prefeito David Almeida tem nos orientado a respeitar esses profissionais e também cuidar dos usuários de ônibus”, destacou o chefe da divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Paulo César dos Reis.

Para a cobradora de ônibus Júlia Dias, a prefeitura tem realizado um bom trabalho no trânsito, porém, alguns condutores de veículos menores ainda insistem em dirigir pela cidade, desrespeitando os demais motoristas.

“O trânsito é para todos, devemos ter em mente que quando saímos de casa nós somos o trânsito. Mas, alguns motoristas insistem em dirigir desrespeitando passageiros, pedestres e os outros carros. Todos os dias vejo acidentes nessas ruas de Manaus”, observou Júlia.

Conscientização

A Semana Municipal de Trânsito foi criada após o acidente ocorrido na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, no dia 28 de março de 2014, envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou na morte de 16 pessoas. Para o encerramento das atividades, a Prefeitura de Manaus preparou um culto ecumênico em homenagem às vítimas de violência no trânsito, que será realizado no próximo domingo, 28/3, às 9h, na avenida Djalma Batista, em frente à Universidade Paulista (Unip).

