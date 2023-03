Prefeitura orienta bolsistas em situação de suspensão no programa Bolsa Universidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), informa que o beneficiário do programa Bolsa Universidade que estiver na situação de “suspenso” no sistema, há, ao menos um ano, deve comparecer no período de 6/3 a 15/3, das 8h às 14h, à sede da Espi/Semad, na avenida Compensa, nº 770, bairro Vila da Prata, para o cumprimento da legislação do programa.

O beneficiário que desejar retornar à universidade deve apresentar os seguintes documentos: histórico, matriz curricular e declaração de vínculo com a universidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 988421184.