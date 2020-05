Prefeitura oferece 500 refeições por dia no Restaurante Popular da Compensa

Neste período de pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Manaus está reforçando os trabalhos de assistência social, principalmente com as pessoas em situação de rua e de baixa renda da cidade. O Restaurante Popular da Compensa, na zona Oeste, por exemplo, está servindo 500 refeições, diariamente, pelo preço popular de R$ 1,00.

O que mudou foi apenas a rotina que antes servia as refeições nas dependências do restaurante e os usuários podiam usar as mesas no amplo salão do local. Agora, as marmitas são entregues e consumidas em outro espaço. Seguindo as normas de saúde e evitando aglomerações.

Cada pessoa tinha direito a comprar uma refeição, mas em meio à pandemia essa norma foi flexibilizada e agora cada usuário pode adquirir até duas refeições, como afirma a coordenadora do restaurante, Silvana Queiroz, 41. “Nós conhecemos a realidade dos usuários, muitos são idosos, crianças e desempregados. E até para evitar aglomerações a pessoa pode vir e comprar até duas refeições, a sua e de mais um membro da sua família”, disse.

O restaurante funciona de segunda a sexta-feira com cardápio variado e atende pessoas de diferentes bairros, como o mototaxista Fortunato Almeida, 63, que é morador do Lírio do Vale e utiliza o serviço popular. “Essa ação é muito importante para o povo, que está em casa sem trabalhar. Muitas vezes não tem o que comer em casa e esse restaurante aqui já ajuda”.

As filas, respeitando o espaço para evitar aglomeração, seguem as normas universais, e a pessoa da terceira idade tem preferência. Como é o caso da aposentada Maria das Graças, 67, que comprou a sua refeição e a do marido, que tem problemas de saúde e aguardava em casa. “É um bom serviço e me ajuda bastante, por isso venho todo dia. Compro a minha marmita e a do meu marido, que tem dificuldade para andar”, explicou.

