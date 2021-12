Prefeitura mantém atividades essenciais no feriado da Padroeira do Amazonas

A Prefeitura de Manaus vai manter os serviços essenciais do município no feriado da Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, nesta quarta-feira, 8/12, referentes aos atendimentos de saúde e limpeza.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu 192 Manaus, manterá o sistema de plantão com atendimento 24 horas, o mesmo estabelecido para a maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona Oeste.

Também estará disponível o programa de profilaxia da raiva humana que funciona na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, Chapada, zona Centro-Sul.

Para assegurar o acesso da população à vacina contra a Covid-19, a Semsa, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), estará ofertando, no horário das 9h às 16h, na praça Heliodoro Balbi – antiga praça da Polícia – Centro, a primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), inclusive as que atendem no regime de horário estendido, terão seus atendimentos suspensos, retornando às atividades de rotina na quinta-feira, 9.

Limpeza

As atividades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem em ritmo de plantão para serviços de coleta e varrição nas principais vias e pontos estratégicos da cidade.