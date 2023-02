Prefeitura Manaus continua com obras na Djalma Batista e anuncia construção de praça

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informa que as obras na avenida Djalma Batista, iniciadas no dia 15/2, devem se estender por mais uma semana. As equipes realizam o acabamento com a confecção de drenagem superficial. Além disso, o prefeito David Almeida anunciou em entrevista coletiva na última quinta-feira, 23, que no local onde havia uma construção irregular, será construída uma praça. A medida tem como objetivo proporcionar um espaço público de lazer e convivência para a população.

“A construção da praça é mais uma ação da prefeitura para valorizar a região e melhorar a qualidade de vida dos moradores. A obra será realizada de acordo com as normas de acessibilidade e contará com áreas verdes, bancos, iluminação e outros equipamentos de lazer”, afirmou o prefeito.

O secretário de Obras, Renato Júnior, disse que a prefeitura reitera o compromisso em promover melhorias para a cidade e agradece a compreensão da população durante as obras na avenida Djalma Batista.

“A parte mais complexa e caótica da obra foi concluída em apenas uma semana, graças aos esforços dos nossos servidores, que viraram noite e dia para garantir a desobstrução desse importante via o quanto antes. Desde o início, trabalhamos para dirimir os transtornos no trânsito”, enfatizou o secretário Renato Junior.

A equipe de obras conclui a etapa de encabeçamento das aduelas de concreto. Após a finalização dessa fase, a Seminf vai trabalhar no calçamento e na instalação do meio-fio. Para minimizar os transtornos causados pela obra, a prefeitura tem trabalhado em ritmo acelerado para concluir o mais breve possível.

Segundo o cronograma, a previsão é de que até o final da próxima semana, os trabalhos sejam finalizados os trabalhos na avenida Djalma Batista.

“A prefeitura reforça o compromisso em manter a população informada sobre o andamento das obras e pede a colaboração de todos para evitar transtornos e garantir a segurança no local. Os moradores e usuários da via podem acompanhar o andamento das obras pelos canais oficiais da prefeitura”, enfatizou Renato Júnior.