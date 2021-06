Prefeitura levará ações do Junho Verde ao bairro Cidade Nova

Um dos maiores bairros de Manaus, o Cidade Nova, localizado na zona Norte da capital, vai receber ações do “Junho Verde”, programação especial em alusão ao Mês do Meio Ambiente, da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira, 23/6, a partir das 16h. Doação e plantio de mudas de plantas, além da campanha de sensibilização de combate às queimadas, são algumas das ações que serão realizadas, considerado estratégico pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

“O bairro Cidade Nova é um dos maiores do Brasil, por isso se fazem necessárias as ações em comunidades iguais a essa, no sentido de repor o que foi destruído e levar ações de sensibilização à localidade bastante povoada”, disse o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

Ação

A ação será dividida em dois pontos: uma na rua Fênix, no conjunto Renato Souza Pinto I e na rua Rouxinol com a avenida Noel Nutels, onde também terá a sensibilização da campanha de combate às queimadas e doações de mudas de plantas.

“A zona Norte da cidade, junto com a Leste, é uma das áreas que mais registra queimadas urbanas, vindo principalmente de moradores que queimam folhas em seus quintais, por isso consideramos o Cidade Nova como bairro estratégico para ações ambientais”, informou Stroski.

Junho Verde

Coordenado pela Semmas, o “Junho Verde”, que conta com uma programação especial voltada para o Mês do Meio Ambiente, começou a realizar as ações desde o dia 1º junho.

Mesas-redondas, plantio e distribuição de mudas de plantas, ação educativa de combate às queimadas e intervenções artísticas são algumas das atividades que estão sendo realizadas dentro dos parques, bairros e unidades de conservação.

Comentarios