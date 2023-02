Prefeitura levará ações de saúde nos eventos carnavalescos do sambódromo

MANAUS — A Prefeitura de Manaus já definiu as ações e serviços de saúde na programação de carnaval no sambódromo de Manaus, durante o desfile das escolas de samba, nos dias 16, 17 e 18/2, e no Boi Manaus, a ser realizado nos dias 25 e 26/2. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), além do atendimento de urgência, vai disponibilizar ambulâncias do Samu e equipes de saúde para orientação sobre prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e oferta de preservativos interno e externo, ao público que for ao centro de convenções.

A subsecretária de Gestão da Saúde, em exercício, Aldeniza Araújo, explicou que um posto de atendimento com equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atendimentos de primeiros socorros e outras ocorrências, estará no local durante os dois eventos carnavalescos. Três ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (Samu) também estarão a postos para os casos em que houver necessidade de remoção para unidades hospitalares ou prontos-socorros.

“Além desta frente de trabalho, iremos atuar na promoção e prevenção às ISTs, com servidores que desenvolverão o trabalho de sensibilização junto ao público. Iremos instalar dispensadores em locais estratégicos que irão permitir que as pessoas peguem preservativos sem constrangimento”, complementou.

A Vigilância Sanitária da Semsa também terá um papel importante na prevenção de doenças transmitidas por alimentos (comidas e bebidas), orientando os vendedores ambulantes quanto à manipulação e oferta dos produtos.

“A manipulação inadequada facilita a manifestação de doenças como infecções intestinais e gastroenterites, que prejudicam muito as pessoas. Como queremos que todos brinquem o carnaval com saúde, os fiscais terão um trabalho muito importante nessa área”, reforçou Aldeniza.

ISTs

Desde a primeira semana de fevereiro, a Semsa vem intensificando seu trabalho de sensibilização sobre as ISTs/HIV em locais de grande circulação de pessoas na capital. O Terminal de Ônibus (T2), localizado no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul, foi o mais recente ponto visitado pelas equipes da secretaria, que, além da distribuição de folhetos, também ofertaram preservativos internos e externos para os usuários do T2.

Durante a abordagem, os servidores também orientam a população sobre os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C, disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde.

Todos os Distritos de Saúde da Semsa estão envolvidos nesta ação de Educação em Saúde, que além de bandas e blocos carnavalescos, também compreende palestras, orientação e conscientização da comunidade nas unidades de saúde.

No período de 14 a 17/2, a programação será realizada nas unidades de Saúde da Família Cacilda de Freitas, no Tarumã, zona Oeste, Gebes de Medeiros, no Jorge Teixeira; Guilherme Alexandre e Lago do Aleixo, na Colônia Antônio Aleixo; José Amazonas Palhano, no São José II, entre outras.