Prefeitura leva ações de controle da hanseníase ao T3 e shopping de Manaus

A Prefeitura de Manaus levou, na manhã desta quarta-feira, 18/1, ações da campanha “Janeiro Roxo” até o Terminal 3, na zona Norte, e ao Manaus Plaza Shopping, na zona Centro-Sul, com o intuito de sensibilizar a população sobre as formas de controle da hanseníase. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) prestaram orientações ao público e oportunizaram exames clínicos de manchas suspeitas na pele.

No Terminal 3, a ação foi coordenada pelo Distrito de Saúde (Disa) Norte. Já no shopping, a atividade foi desenvolvida por profissionais do Disa Sul e contou com a oferta de demais serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e de temperatura.

“Estamos reforçando que a hanseníase tem cura, e o paciente diagnosticado não precisa se afastar da sociedade ou mesmo do trabalho, pois a transmissão é interrompida no momento em que ele inicia o tratamento. As pessoas precisam olhar para os corpos e buscar um serviço de saúde se observar uma mancha suspeita, pois o diagnóstico precoce permite que o usuário se cure sem ficar com sequelas”, disse a chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Semsa, Ingrid Santos.

A ação no Plaza Shopping foi realizada das 9h às 16h, com exames de pele, testes de sensibilidade, e agendamento de casos suspeitos para avaliação mais específica em unidades de saúde, inclusive caso o usuário apresente outras dermatoses. No local, também foram ofertados testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e de temperatura.

“É importante que você comece a se olhar, e se tiver uma mancha que não dói, não coça, apresenta perda parcial ou total de sensibilidade, vá em qualquer unidade básica e peça para que o profissional analise essa manchinha”, orientou a enfermeira responsável pelo Programa de Hanseníase do Disa Sul, Aideleny Freitas.

O técnico de manutenção Waldemar Freitas estava passando pelo local e aproveitou para ser consultado por um profissional. “Como eu trabalho sob o sol, eu preciso fazer esse tipo de exame, e descobri que não tenho nada. É importante que todos façam esse exame de pele, devido ao nosso clima, que é muito quente, e o sol em excesso pode prejudicar a pele”, incentivou.

A pensionista Maria de Fátima Brandão informou que estava preocupada com manchas em sua pele, e elogiou a presença das equipes de saúde no shopping, pois ela teve a consulta oportunizada no local.

“Fui muito bem atendida, eles tiraram minhas dúvidas, deu tudo certo, e foi descartada a hipótese de hanseníase. Quem vir os agentes de saúde pela cidade, é melhor ir até eles e tirar suas dúvidas, porque você não perde nada, só ganha saúde”, afirmou.