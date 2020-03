Prefeitura lança site com informações atualizadas sobre o Covid-19

Como forma de manter a população manauara informada e atualizada sobre o novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus lançou o hotsite covid19.manaus.am.gov. br, que reúne notícias, esclarecimentos e outros conteúdos importantes sobre a doença. A plataforma, ligada ao portal oficial da prefeitura, é alimentada diariamente com ações de combate e controle à Covid-19 e funciona como mais um canal para prestação de contas da gestão municipal.

A ferramenta foi planejada e executada pelas secretarias municipais de Comunicação (Semcom), Saúde (Semsa) e subsecretaria de Tecnologia da Informação (SubTI), ligada à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

“Vamos concentrar todas as atualizações sobre o novo coronavírus e medidas tomadas pela prefeitura nesse canal oficial. A intenção do prefeito Arthur Virgílio Neto é, além de facilitar a checagem de informações, evitar a propagação de fake news”, destacou a secretária da Semcom, Kellen Veras Lopes.

No site, além da atualização de notícias, os leitores contam com uma aba para comprovação do que é verdade e o que é mentira sobre o vírus. Nessa seção, capturas de tela de informações duvidosas que circulam na internet são desmentidas por dados oficiais. Além disso, o portal disponibiliza um segmento de perguntas frequentes, onde são apresentados conceitos, sintomas, dicas de prevenção contra a doença, entre outras questões.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, a iniciativa é tomada em um momento onde a população precisa de orientação correta. “Como nos determina o prefeito Arthur, informado pelos principais órgãos de pesquisa, estamos adotando diversas medidas que reforçam o combate a essa doença e o atendimento aos casos suspeitos. E, sem dúvida, os manauaras precisam estar devidamente informados sobre as ações”, destacou o secretário.

Os endereços das 14 unidades básicas de saúde de referência em casos suspeitos de Covid-19 também estão disponíveis na página virtual. Dez delas funcionam em horário ampliado, de segunda a sexta-feira, de 7h às 21h, e no sábado, de 8h às 12h. As outras quatro, atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. A população deve comparecer a uma das UBSs somente quando houver coriza, febre e tosse. Em casos onde, além dos três sintomas, há falta de ar, um serviço de urgência deve ser procurado.

