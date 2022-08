Prefeitura lança o projeto ‘Circo na Escola’ para levar diversão a estudantes aos domingos

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do Fundo Manaus Solidária, lançou neste domingo, 21/8, o projeto “Circo na Escola”, com apresentação de mágicas, malabarismos, boneco ventríloquo e palhaços, na escola municipal Gilberto Rodrigues, no bairro Lago Azul, na zona Norte. A ideia é levar a ação a todas as zonas da cidade, incluindo a rural.

“Estamos lançando, hoje, este projeto com muito carinho. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Manaus no intuito de aproximar a escola da comunidade por meio de apresentações circenses”, afirma o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.

Para o gestor da escola, Allan Andrade, o projeto, em parceria com o Instituto Norte Brasil Social e Cultural, leva cultura para toda a comunidade. “Essa festa foi pensada não somente para crianças, mas para as suas famílias, para que possam viver este momento de lazer e cultura juntos”, afirma.

Circo na Escola

O projeto é para atender a todos os públicos, mas especialmente, às crianças. O objetivo é alcançar 5 mil alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, seja na zona urbana ou rural. A ação levará shows circenses, com atividades lúdicas, bate-papo para socialização dos participantes, fortalecendo os vínculos comunitários, proporcionando interação entre os estudantes. As apresentações irão ocorrer sempre aos domingos pela manhã.

Fazem parte das apresentações o malabarista Francion; os palhaços Spoleta, Teco-teco, Letreka e Lero-lero; o mágico Spaguete; e o boneco de ventríloquo Luizinho.

