Prefeitura já distribuiu mais de 21 mil itens do ‘Leite do Meu Filho’ para crianças de 1 e 2 anos

Após o reabastecimento dos estoques do programa “Leite do Meu Filho”, a Prefeitura de Manaus já distribuiu mais de 21 mil unidades de fórmulas infantis para crianças de 1 e 2 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) retomou a entrega dos produtos para essa faixa etária no dia 6/3, e estabeleceu um cronograma por ordem alfabética, que se estendeu até a última terça-feira, 14.

Durante esse período, 5.460 beneficiários foram recebidos nas centrais do programa para fazer a retirada da fórmula infantil. Cada um recebeu quatro latas de 800 gramas, referente ao mês atual e ao retroativo de janeiro, totalizando 21.840 latas entregues.

“Os responsáveis que não puderam comparecer ao local, de acordo com o cronograma publicado, ainda podem procurar uma central de distribuição até o dia 31 deste mês. Após essa data, o beneficiário perderá o direito a receber a entrega retroativa”, destaca a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira, acrescentando que cerca de 1,1 mil usuários de 1 e 2 anos ainda não fizeram a retirada do benefício.

No próximo mês, as famílias irão receber as fórmulas infantis referentes ao mês de abril e o retroativo a fevereiro. Lia ressalta ainda que apenas os usuários com cadastro ativo devem fazer a retirada, portando RG e CPF, no período de 8h às 16h30, no shopping Phelippe Daou, zona Norte, ou no Complexo de Saúde Oeste, zona Oeste.

Composto lácteo

Nesta quarta-feira, 15/3, a Semsa retomou a distribuição dos compostos lácteos para crianças de 3 e 4 anos de idade. De acordo com Lia, também foi divulgado um cronograma por ordem alfabética, considerando o nome do responsável pela criança, para que uma média de mil beneficiários sejam recebidos nas centrais diariamente, evitando aglomerações.

“Temos mais de 9 mil beneficiários para serem atendidos nesta nova etapa de distribuição. As centrais foram abastecidas por meio de uma compra emergencial efetuada pelo município, para garantir a normalização do programa até a conclusão da nova licitação, e já estamos conseguindo levar o leite para todas as crianças atendidas pelo programa”, destaca.

Veja o cronograma para entrega do “Leite do Meu Filho” para crianças de 3 e 4 anos:

16/3: responsáveis com iniciais B, C e D;

17/3: responsáveis com iniciais E e F;

20/3: responsáveis com iniciais G, H e I;

21/3: responsáveis com iniciais J e K;

22/3: responsáveis com iniciais L, M e N;

24/3: responsáveis com iniciais O, P, Q e R;

27/3: responsáveis com iniciais S, T, U, V, W, X, Y e Z.