Prefeitura interdita cinco imóveis em área de risco no Mauazinho

MANAUS — A Secretaria de Segurança Municipal Pública e Defesa Social (Semseg), com o apoio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), realizou na quarta-feira (24), uma ação de interdição em cinco imóveis localizados no bairro Mauazinho, zona Leste, em risco iminente.

Ao todo, sete casas foram identificadas pela equipe de engenharia da Defesa Civil, como em situação de risco, por conta de uma erosão intensificada pelas chuvas durante o inverno amazônico.

Segundo o engenheiro responsável, Wallace Rosendo, fatores como as fortes chuvas podem aumentar a erosão, mas as ocupações irregulares também influenciam diretamente, uma vez que o solo não está preparado para o peso ou volume.

“Áreas de risco normalmente também são áreas de ocupações irregulares, o que agrava as ocorrências. Nesse caso em específico, a solução até o momento é a interdição dos imóveis e a retirada das pessoas da área de risco de forma imediata”, disse.

A Defesa Civil trabalha na identificação, avaliação do risco, acionando as secretarias de competência, como o Implurb, que esteve no local para realizar a interdição de forma legal, por meio do Termo de Interdição.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) também foi acionada e informou que as famílias já foram cadastradas e receberam o auxílio aluguel pelo prazo permitido por lei.

Uma orientação verbal também foi passada para que as famílias em risco sejam conduzidas da melhor forma possível até a emissão do laudo técnico do setor de engenharia da Defesa Civil.