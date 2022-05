Prefeitura instala passarelas na feira Manaus Moderna

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está construindo passarelas no setor conhecido como feirinha, que funciona nos fundos da feira Manaus Moderna, uma das áreas mais baixas da feira, que deve sofrer, nos próximos dias, os impactos da cheia do rio Negro. O trabalho de instalação iniciou no fim da tarde de sexta-feira, 20/5, e terminou na madrugada deste sábado, 21.

“Esse trabalho é de prevenção. Estamos monitorando a subida das águas do rio Negro diariamente e nos antecipando com a construção de passarelas para que o trânsito de permissionários e clientes dentro da feira Manaus Moderna, especialmente nas áreas mais baixas, não seja prejudicado e os feirantes continuem vendendo e garantindo sua renda. A determinação do prefeito David Almeida é agir preventivamente, combatendo os efeitos da enchente”, explicou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

Cerca de 200 permissionários do setor da feirinha vão ser beneficiados nessa segunda etapa de instalação de passarelas. Para Nonato Leal, vendedor de açaí na feira Manaus Moderna, a ação preventiva só traz benefícios.

“Passamos por momentos difíceis no ano passado; e esse ano, por prevenção, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc, veio mais cedo trazer benefícios para todos os feirantes e clientes que frequentam a feira Manaus Moderna. Hoje só temos a agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário Wanderson Costa, mais uma vez, por terem nos dado forças, porque isso aqui não é somente uma feira, mas uma ceasa, que fornece frutas, verduras e pescado para toda a cidade”, destacou o permissionário.

Jairo Costa, que trabalha com estivas na feira Manaus Moderna, disse que a instalação das passarelas ajuda o trabalho dele e mantém os clientes.

“É muito importante essa ação porque ajuda todos os feirantes daqui e permite que os clientes continuem vindo fazer suas compras com a gente”, afirmou o feirante.

A primeira área a receber a instalação foi o setor do peixe no dia 11/5. Ao todo, 500 metros quadrados de pontes já foram instalados na feira Manaus Moderna. Seguindo o monitoramento da subida dos rios, o próximo setor a receber o serviço de prevenção é o da carne.