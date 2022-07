Prefeitura inicia terceira fase do projeto ‘Arte Pela Cidade’ nesta terça-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), inicia, nesta terça-feira (26), a terceira fase do projeto multicultural “Arte Pela Cidade”. As intervenções são gratuitas e acontecerão em oito pontos até o dia 1º de agosto, com música, palhaçaria, teatro, fanfarras, personagens lúdicos, dança, contação de histórias e muito mais.

A programação desta terça vai acontecer das 16h às 18h, na Feira do Prefeito I, conhecida como Feira da Aparecida, localizada na rua Coronel Salgado, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul. A animação fica por conta da banda Forró do Presença e do cantor Tiago Lima.

Até o dia 1º de agosto, outros locais vão receber a ação cultural como a Feira Municipal do Parque 10, no dia 27/7; praça do bairro Colônia Antônio Aleixo, em 28/7; no dia 29/7, é a vez do shopping popular Galeria dos Remédios e Largo de São Sebastião; dia 30/7, no shopping Phelippe Daou; na Feira Municipal da Panair, será dia 31/7; e em 1º/8, a programação encerra no shopping Popular Galeria Espírito Santo.