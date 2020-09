Prefeitura inicia ‘Requalifica’ 6 no bairro Santa Etelvina

A sexta etapa do Programa de Requalificação Viária e Urbana, o ‘Requalifica’, da Prefeitura de Manaus, segue com mais uma frente de obras no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus. Nesta semana, as intervenções no pavimento asfáltico iniciaram pela rua Juruá, que recebe novo asfalto em toda a sua extensão, o que vai garantir melhor qualidade para trafegabilidade e segurança aos moradores da área.

“O ‘Requalifica’ já é uma marca, não só da nossa gestão, mas daquilo que uma prefeitura ajustada, com boa administração de recursos, e servidores dedicados a fazer o melhor são capazes. São centenas de ruas importantes em todos os bairros contempladas com um novo recapeamento e outras milhares com tapa-buracos, dando não só mais fluidez e mobilidade ao trânsito, mas dignidade às pessoas”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O serviço iniciou pela preparação do solo, com a fresagem do asfalto antigo – que é a raspagem da massa -, e, na sequência, recebeu ligante betuminoso como preparação de base para aplicação e compressão de CBUQ, contemplando os 445 metros de extensão da via. O trabalho foi realizado no período noturno, pela Tercom Construtora, empresa vencedora da licitação, que vai atuar em obras da zona Norte da capital.

Segundo o fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o engenheiro Kleber Fernandes, a obra foi planejada em duas etapas, iniciando pela fresagem, e na sequência a aplicação de sete centímetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). “Esse composto mineral é de alta resistência e tudo é previamente preparado em usina especializada com rígidas normas de controle de qualidade e segurança”, afirmou.

A moradora Francisca Farias, 48, acompanhou de perto o trabalho noturno das equipes. Ela reside na rua Juruá há 25 anos. “Estávamos esperando que a nossa rua recebesse essa cara nova. Agradecemos demais à prefeitura, pois agora nossa rua recebeu esse carinho”, disse.

Ainda esta semana, na sequência, outras vias do bairro Santa Etelvina receberão novo asfalto, como as ruas Amazonino Mendes, Eliete Silveira e Olavo Bilac. Em outras frentes de obras, dando continuidade aos serviços na zona Norte, simultaneamente, a avenida C, do bairro Cidade Nova, e a rua Aracuã, da comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, serão contempladas com melhorias no pavimento asfáltico.

