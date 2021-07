Prefeitura inicia recuperação da avenida Torquato Tapajós

A revitalização do asfaltamento da avenida Torquato Tapajós começou na noite desta quarta-feira (30). A ação faz parte do “Pacote de Obras de Verão”, da Prefeitura de Manaus, que integra o “Mais Manaus”, lançado na segunda quinzena de junho, pelo prefeito David Almeida.

A revitalização acontecerá nos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós, no trecho entre o viaduto 28 de Março, que dá acesso à avenida Santos Dumont, que leva ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, zona Oeste, e à rodoviária, na zona Centro-Sul. A previsão é recuperar aproximadamente 10 quilômetros da via, somados os sentidos Centro/bairro e bairro/Centro. Para não comprometer o trânsito no local, os trabalhos serão realizados à noite, a partir das 21h.

“Nós iniciamos um grande processo de recuperação das principais vias de Manaus. A Torquato Tapajós, que é uma das mais importantes da cidade e que há muito tempo não recebia nenhum tipo de atenção, está recebendo fresagem e um recapeamento asfáltico de 5 centímetros. Ações como essa mostram o comprometimento do prefeito, que está trabalhando diuturnamente para melhorar a infraestrutura da capital”, disse o vice-prefeito Marcos Rotta.

A obra está inserida no “Pacote de Obras de Verão”, que vai promover ações de tapa-buracos e de revitalização em pelo menos 10 mil ruas e prevê ainda a recuperação de meio-fio, calçadas e sarjetas ao longo dos trechos beneficiados, que inclusive está recuperando 15 quilômetros da avenida Governador José Lindoso, popularmente conhecida como avenida das Torres, que interliga as zonas Norte e Centro-Sul.

De acordo com o vice-prefeito Marcos Rotta, as obras não se limitarão às vias principais, mas atenderão também as ruas internas dos bairros.

*Com informações da assessoria

