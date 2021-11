Prefeitura inicia programação artística do ‘Natal das Águas’ e movimenta economia de Manaus

A Prefeitura de Manaus, em uma ação entre o Fundo Manaus Solidária (FMS) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vai investir na economia cultural mais de R$ 3,3 milhões para a realização das apresentações artístico-culturais do projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança”, gerando mais de 4,5 mil postos de trabalho diretos e indiretos em toda a capital.

A programação artística inicia no primeiro domingo de dezembro, 5/12, e segue até 29/12, com mais de 250 artistas envolvidos nas mais de 70 apresentações livres nos segmentos de teatro, dança, música, corais e fanfarras, em quatro zonas da cidade. Com apresentações na praça Dom Pedro II (Memorial Aldeia da Memória Indígena), Centro; na avenida Itaúba, zona Leste; no Viver Melhor, zona Norte; e no complexo da Ponta Negra, zona Oeste.

“Para que fosse possível montar essa programação, solicitada pela presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, realizamos uma pré-produção com o credenciamento de apresentações artísticas e de espetáculos, para que tivéssemos um elenco enriquecido e diversificado”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Segundo Oliveira, o projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança” está injetando recursos, diretamente, na cadeia cultural e criativa da cidade, gerando emprego e renda para mais de 900 famílias diretamente e a pelo menos outros 3,6 mil trabalhadores de forma indireta, parados há algum tempo em razão da pandemia da Covid-19.

‘Natal das Águas, Luz da Esperança’

O “Natal das Águas, Luz da Esperança” é um projeto integrado das secretarias municipais, coordenado pelo Fundo Manaus Solidária, que visa resgatar a esperança e a fé em dias melhores, com ações culturais de cunho natalino, festejando a chegada do menino Jesus e marcando esse novo momento que Manaus está vivendo.

Para Dulce Almeida, o “Natal das Águas”, além de aquecer o comércio local, trará muita luz e esperança à população manauara, que sofreu tanto durante toda a pandemia do novo coronavírus.

“Em nome desses artistas, quero agradecer ao prefeito David Almeida pelo fomento e apoio à classe que estava há tanto tempo sem eventos. Sem contar toda a cadeia econômica que se movimenta nessas grandes ações, como salões de beleza, motoristas de táxis e aplicativos, as lojas de vestuários, enfim, vai ser uma alegria imensa para esses profissionais, ter essa ampla participação levando arte, cultura e esperança para os quatro cantos da cidade”, afirma Dulce Almeida.

Por meio de uma balsa, o Fundo Manaus Solidária vai levar um grande presépio às comunidades ribeirinhas que compõem a zona rural da cidade, com entrega de presentes às crianças, apresentações teatrais e contos lúdicos de Natal, através da música e da dança.

Dulce Almeida salientou que mais de 50 pontos da capital serão ornamentados, levando a festividade para todas as zonas, incluindo a ribeirinha e a rural. Ônibus articulados e coletores de resíduos já estão circulando por Manaus com iluminação a LED, fortalecendo o clima natalino.

“Como sofremos todos juntos com a pandemia do novo coronavírus, pensamos em um Natal lindo para Manaus, acolhedor, mas também fortalecendo o comércio local, a cultura e tudo o que envolve essa movimentação social e econômica. Durante todos esses próximos dias, teremos uma novidade diferente e na semana do Natal, vamos ter apresentações na Ponta Negra, e na avenida Itaúba, para agraciar a população da zona Leste. Na zona Norte, será montado um ponto dentro do Viver Melhor, para levar esse clima festivo aos moradores. Tudo foi pensado com muito amor e carinho para levar ao nosso povo, um Natal de muita luz e esperança”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária.

Na primeira semana de dezembro, começam as instalações das árvores de Natal nas rotatórias de Manaus, como as bolas do Produtor, Ponta Negra, das Letras, do Eldorado, do Nova Cidade, e também na avenida Sete de Setembro e final da avenida Mário Ypiranga.

‘Ballet das Águas’

No aniversário de 352 anos da capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, lançou o “Ballet das Águas”, espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais de Natal, todas sincronizadas com o chafariz localizado na orla da Ponta Negra. O evento, organizado pelo Fundo Manaus Solidária, marcou o início do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, ação que visa levar o sentimento natalino a toda a população de Manaus e que, de acordo com o chefe do Executivo municipal, será o maior da história da cidade.

Além do chafariz, está prevista para a orla da Ponta Negra, a instalação do maior presépio em movimento do Brasil, além da já tradicional árvore de Natal.

A programação do “Natal das Águas” também inclui iluminação de vias, viadutos, passagens de nível, ônibus e caminhões de coleta de resíduos, além de uma balsa com presépio que percorrerá as comunidades rurais de Manaus.

*Com informações da assessoria

