Prefeitura inicia ornamentação natalina em ruas e avenidas de Manaus

Com a proximidade das festas de fim de ano, ruas, avenidas e complexos viários de Manaus recebem o brilho do “Natal do Abraço”, campanha coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, da Prefeitura de Manaus. Estão sendo instalados ornatos natalinos iluminados em forma de laços, estrelas cadentes, caixas de presente e anjos em diversas zonas da capital. A ornamentação dos locais públicos integra o “Espírito Natalino”, o primeiro dos três eixos da campanha, que visa espalhar a mensagem do Natal pela cidade.

“Sabemos que este ano tem sido difícil para muitas pessoas por conta da pandemia da Covid-19, e nosso desejo, meu e do prefeito Arthur Virgílio Neto, é que todos da nossa cidade possam ter as energias renovadas, com mais amor e fé nos corações. As ruas ficam ainda mais belas com as cores e luzes do ‘Natal do Abraço’, que nos remetem aos bons sentimentos que esta época especial traz consigo. Essa atmosfera festiva e reflexiva é importante para que possamos sentir, verdadeiramente, o clima do Natal”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Há quatro anos, o “Natal do Abraço” busca espalhar as mensagens de fé, amor, gentileza e os bons sentimentos que são proporcionados pelo clima natalino. Neste ano, entre as vias que serão contempladas com a decoração estão as avenidas 7 de Setembro, Eduardo Ribeiro, Ephigênio Sales, Brasil, Darcy Vargas, Djalma Batista, Grande Circular, Maneca Marques, Santos Dumont, Mário Ypiranga e Torquato Tapajós. Além delas, as ruas João Valério e Pará e os entornos do shopping Phelippe Daou e da orla do Educandos também recebem o toque especial natalino.

Os frequentadores do Parque do Idoso e do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, ambos na zona Centro-Sul, também poderão sentir o clima do “Natal do Abraço” de perto, com a instalação de piscas em árvores situadas dentro desses espaços.

A instalação da ornamentação segue até dia 20 e é acompanhada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), responsável pela fiscalização da execução do projeto. Outras secretarias municipais também estão envolvidas na realização desse segmento da campanha, como a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e de Limpeza Urbana (Semulsp).

Natal do Abraço



O “Natal do Abraço” é o fio condutor da programação de Natal da Prefeitura de Manaus. O eixo “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade, inclui ainda as árvores natalinas que, como nos anos anteriores, serão erguidas na praça XIV de Novembro, a praça da Matriz, na bola do Produtor, na avenida Max Teixeira, e no complexo turístico Ponta Negra. Assim como em outras edições, parte do material utilizado nos ornamentos será reutilizada, visando não somente a reciclagem, mas também a diminuição de gastos.

*Com informações da assessoria

