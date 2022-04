Prefeitura inicia o ‘1º Diagnóstico de Infestação do Aedes aegypti’ de 2022

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza entre os dias 4 e 14/4, o “1º Diagnóstico de Infestação do Aedes aegypti” do ano de 2022. A ação será executada nos 63 bairros da cidade, com a vistoria de 25.706 imóveis selecionados por amostragem, quando será feita a identificação, eliminação e tratamento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da dengue, zika e chikungunya.

O chefe do Núcleo de Controle da Dengue da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Alciles Comape, explica que o trabalho será realizado por agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde que atuam nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

“O diagnóstico é realizado duas vezes ao ano para o levantamento do índice de infestação do Aedes no município de Manaus, em cada zona e bairro da cidade, identificando o nível de risco em cada localidade. A partir dessas informações, a Semsa pode elaborar estratégias para atuar de forma mais eficiente no controle do mosquito e na prevenção às doenças. Os agentes também realizam o trabalho de Educação em Saúde para orientar os moradores sobre sintomas e os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito”, destaca Alciles.

Casos

O município de Manaus registrou este ano, entre 1º/1 e 11/3, 375 casos notificados de dengue, em uma redução de 79,8% em relação aos três primeiros meses do ano passado. Foram 174 casos em janeiro, com redução de 37,6% comparado com janeiro de 2021. Já em fevereiro deste ano, houve o registro de 159 notificações de dengue, redução de 69,6% em comparação com fevereiro de 2021, quando houve o registro de 523 casos. Em março do ano passado, foram 1.050 casos notificados, sendo que de 1º a 11 de março deste ano, foram registradas 42 notificações.

Fonte: Semcom