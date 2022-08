Prefeitura inicia nova temporada de oficinas Manaus Pró-Cultura

MANAUS — Uma oficina de crítica cinematográfica para mulheres, reúne 15 alunas que participam do programa de formação de artistas “Manaus Pró-Cultura”, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), de 24 a 26/8, no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico da cidade.

“É muito importante a gente pensar o audiovisual em sua transversalidade. Essa qualificação voltada para as mulheres durante esses dois dias de curso só vem para fortalecer e exaltar a sensibilidade e a singularidade delas para este segmento tão essencial”, enfatizou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Na abertura da oficina, o presidente do Concultura, Tenório Telles, lembrou dos programas de formação e treinamento implantados pelo Conselho e Manauscult, que formaram, no ano passado, 406 artistas, como parte da política estratégica implantada pela gestão do prefeito David Almeida. “Recebemos a missão do prefeito de ampliar o alcance dos programas culturais, tanto nas periferias da cidade quanto para incentivar o desenvolvimento das carreiras, e não só atender às necessidades pontuais, mas dando sustentabilidade aos trabalhadores da cultura”, disse.

Tenório ressaltou que foi feito um levantamento das dificuldades e oportunidades que os artistas enfrentam na elaboração de projetos e, a partir disso, surgiram programas como: de empreendedorismo cultural e o atual, em parceria com Semtepi e Sebrae.

O diretor de Cultura da Manauscult, Jonathas Ribeiro, também destacou a política cultural implementada pela gestão municipal. “O programa de treinamentos da Manauscult com a cultura tem sido uma ação estratégica da gestão David Almeida. Tenho replicado sempre a frase do prefeito David Almeida de que não se pode só dar o peixe, fazer o fomento, mas também dar a vara, a capacitação. A Manauscult nessa parceria com o Concultura tem dado muito certo, e a nossa pretensão e nosso desejo é ampliar nas mais variadas formas de expressões”, frisou.

A professora Susy Elaine da Costa Freitas tem formação em Letras e Jornalismo, com mestrado em Ciências da Comunicação, e atua há alguns anos como crítica cinematográfica; montou um programa para a oficina com embasamento teórico mais básico de crítica do cinema, com alguns aspectos específicos da representação da mulher no cinema e audiovisual.

“O objetivo é incentivar, por meio de conteúdo mais direcionado, dentro de uma pauta bem mais popular entre mulheres, hoje em dia, com questões de gênero. Então, é uma maneira de aproximar as mulheres para contribuir com essa diminuição da disparidade de críticos atuantes, entre homens e mulheres, especialmente aqui no Norte”, explicou Suzy.

A digital influencer Rita Flor mora no centro da cidade e é uma participante habitual das oficinas de arte e cultura. Ela faz parte do grupo de artistas que têm se preparado para participar dos editais que são lançados pelo poder público em todos os níveis. “Tenho muita curiosidade nas redes sociais que ofertam cursos e oficinas gratuitas, então como amo arte, tudo que envolva cultura, criação, principalmente, e quando tem uma oportunidade de aprendizado eu aproveito”, contou.

Próximas oficinas

A próxima oficina, ministrada por Paulo Henrique Trindade Correa, será de iniciação a vídeo mapping, nos dias 29, 30 e 31/8, das 18h às 22h, no Casarão Cassina, com 45 vagas já preenchidas.

Nos próximos meses, serão lançadas oficinas em todos os segmentos, como: Oficina de artesanato indígena; Oficina Saúde Espiritual e Saúde Mental na Cidade de Manaus e Entorno; Oficina As Levadas do Samba e Choro no Cavaquinho com Harmonia e Improvisação; Elaboração de Projetos Culturais; Oficina de Moda Amazônica; Oficina de Leitura e Compreensão de Texto; Oficina de Leitura e Interpretação de Leis e Editais; Introdução à dramaturgia e Oficina de Literatura Oral.

