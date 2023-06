Prefeitura inicia fase de notificação para a retirada dos flutuantes irregulares do Tarumã-Açu

A Prefeitura de Manaus inicia, nesta quinta-feira, 29/6, a partir das 8h, a fase de notificação para a retirada dos flutuantes irregulares que estão localizados nas margens direita e esquerda do rio Tarumã-Açu. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), com apoio da Marinha do Brasil, da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Defesa Civil, cumpre Decisão Interlocutória expedida pela Vara Especializada em Meio Ambiente (Vema).

Essa é considerada uma etapa importante para o processo de disciplinamento e de ordenamento da orla de Manaus, segundo compromisso atribuído ao município na mesma decisão judicial, que inclui a identificação de critérios técnicos que salvaguardem o patrimônio ambiental, turístico e econômico da cidade.