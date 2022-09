Prefeitura inicia entrega de kits para os participantes da corrida ‘Manaus em Movimento’

MANAUS — A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta quinta-feira, 22/9, na praça de alimentação do Manauara Shopping, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, a programação de entrega dos kits para a corrida “Manaus em Movimento”. Para receber a camisa, viseira, squeeze, sacola, numeração e um chip para a cronometragem do tempo do percurso, os inscritos precisam doar uma lata de leite em pó integral. A entrega segue até esta sexta-feira, 23.

Hoje, os atletas têm até as 22h para receber seus artigos esportivos e, amanhã, até as 19h.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que os inscritos devem ficar atentos aos horários, para não perder a oportunidade de participar do evento esportivo.

“Os participantes precisam comparecer nos dias e horários estipulados, para não correr o risco de perder essa grande celebração da saúde. A corrida ‘Manaus em Movimento’ tem o apoio total do prefeito David Almeida, que é atleta e um grande incentivador da prática e sabe que a melhor forma de prevenir doenças é praticar exercícios físicos”, afirma.

Lista de espera

As pessoas que não forem buscar seus kits até o encerramento do prazo, terão seus produtos repassados aos participantes que se inscreveram na lista de espera. Esses candidatos irão receber um alerta por e-mail ou SMS, sinalizando que podem pegar os kits no Manauara Shopping.

A lista de espera foi a solução encontrada pela Prefeitura de Manaus para contemplar as pessoas que não conseguiram se inscrever a tempo, mas que querem participar do evento. Uma primeira chamada será realizada às 19h e os contemplados, de acordo com a ordem de inscrição na lista, devem comparecer ao estande de retirada dos kits até 20h30.

O não comparecimento da quantidade de pessoas na primeira chamada, dará origem a um segundo chamamento às 20h30. Neste caso, os atletas devem chegar até as 21h45 no local da entrega, para garantir sua participação oficial no evento esportivo. Os organizadores ressaltam que não há garantia de disponibilidade de vagas e nem o tamanho da camisa informado no cadastro.

Premiação

Organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para estimular a prática de atividades físicas, a corrida “Manaus em Movimento” acontece neste sábado, 24, no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da capital.

Às 18h30 será dada a largada no estacionamento do anfiteatro da Ponta Negra, sendo o percurso total de 5 quilômetros na avenida Coronel Teixeira. Os três primeiros colocados nas categorias masculino, feminino e classificação geral receberão troféus. Os participantes que conseguirem concluir o trajeto no tempo de até duas horas, receberão a premiação em medalhas de participação.

Assessoria