Prefeitura inicia campanha de doação para atender vítimas das fortes chuvas do último sábado

Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), anunciou neste domingo, 26/3, o início de uma campanha de doação para ajudar as famílias vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade no último sábado, 25/3.

Centenas de famílias foram afetadas pelas chuvas, que causaram alagamentos e desabamentos em vários bairros da cidade. A campanha tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, roupas, calçados, colchões, roupas de cama, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, entre outros, para ajudar essas famílias.

“Nós estamos atuando em vários bairros da cidade de Manaus. As fortes chuvas têm castigado muito a população, principalmente a mais vulnerável, por isso, contamos com a solidariedade e a ajuda mútua nesse momento difícil. A campanha de doação é uma oportunidade para que todos possam contribuir com um pouco para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades”, destacou o secretário da Semasc, Eduardo Lucas.

As doações podem ser entregues na sede da Semasc, no setor SOS Funeral, localizado na avenida Ayrão, no Centro (próximo ao viaduto do Boulevard), zona Sul. A Semasc não está arrecadando valores em dinheiro.