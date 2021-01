Prefeitura informa que ainda não pode retomar a vacinação em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que, por não ter recebido, até o momento, a lista quantitativa e nominal dos profissionais de saúde que deveriam ser vacinados contra a Covid-19 nas unidades da rede estadual, não poderá retomar a vacinação, conforme planejado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A lista deveria ser enviada pela Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) na manhã desta sexta-feira, 22/1, para a separação das doses e planejamento das rotas de distribuição, por parte da Divisão de Imunizações da Semsa. O início do trabalho dos vacinadores, nas unidades, estava previsto para as 16h e a saída dos lotes às 15h, sob escolta policial, já agendada.

A vacinação deveria ocorrer em dez hospitais, até as 21h, contemplando exclusivamente profissionais das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), classificadas no nível 1 das prioridades estabelecidas entre as duas secretarias de Saúde.

O não recebimento da relação nominal dos intensivistas e demais profissionais das UTIs das unidades estaduais, impossibilitando a retomada da imunização na rede de saúde, já foi comunicado aos órgãos de controle, que desde o início da semana acompanham os trabalhos de imunização, tendo recomendado, entre outras providências, que as secretarias forneçam as listas de funcionários já vacinados e a vacinar.

Na última quarta-feira, 20, à noite, a imunização foi suspensa pela Prefeitura de Manaus, após reunião com representantes da SES-AM e do Ministério Público do Estado (MPE-AM), Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e Defensoria Pública da União (DPU-AM), Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e Ministério Público de Contas (MPC-AM), que estão acompanhando os trabalhos da campanha de vacinação.

A única unidade a ser vacinada, nesta sexta-feira, será o hospital e pronto-socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul, para o cumprimento de decisão judicial, que obriga o município a vacinar os trabalhadores da unidade, dentro do número de doses estabelecido pela SES. A relação dos que serão vacinados foi encaminhada à Semsa, por volta das 15h30, e as equipes de vacinadores já seguiram para a unidade.

*Com informações da assessoria

