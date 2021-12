Prefeitura inaugura árvore natalina de 40 metros na Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), entregou, na noite de domingo, 5/12, a tradicional árvore de Natal do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. Após contagem regressiva, puxada pelo prefeito David Almeida, foi feito o acendimento das luzes da estrutura de 40 metros, assinada pelo artista parintinense Rossy Amoedo.

“Hoje, estamos entregando essa linda árvore de Natal na Ponta Negra, uma das mais belas do Brasil. E, na próxima quarta-feira, 8/12, iremos entregar um presépio gigante, um dos maiores do país, com movimentos, que vai valer muito a pena a população vir prestigiar. A decoração de Natal por toda cidade é para que a população, que sofreu bastante, possa entrar no clima natalino e vivenciar dias melhores”, destacou o prefeito.

A ação faz parte do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, iniciativa que visa fortalecer o sentimento natalino com várias atividades, tanto na cidade quanto na zona rural. Aos poucos, a capital vai ganhando o brilho e as luzes do Natal deste ano. Já foram entregues 30 ônibus articulados e carros coletores de resíduos, enfeitados com luzes em LED e decoração típica. Também já foi inaugurado o “Ballet das Águas”, espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais do Natal, todas sincronizadas, no chafariz localizado na orla da Ponta Negra.

A programação do “Natal das Águas” também inclui iluminação de vias, viadutos, passagens de nível, ônibus e caminhões de coleta de resíduos, além de uma balsa com presépio que percorrerá as comunidades rurais de Manaus.

Por meio de uma balsa, o Fundo Manaus Solidária vai levar um grande presépio às comunidades ribeirinhas que compõem a zona rural da cidade, com entrega de presentes às crianças, apresentações teatrais e contos lúdicos de Natal, a partir da música e da dança.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, salientou que mais de 50 pontos da capital serão ornamentados, levando a festividade para todas as zonas, incluindo a ribeirinha e a rural. Ônibus articulados e coletores de resíduos já estão circulando por Manaus com iluminação a LED, fortalecendo o clima natalino. ” A gestão do prefeito David Almeida se preocupou em trazer animação e alegria com a magia do Natal. As luzes trazem todo esse encanto”, disse.

Apresentações

A programação artística inicia dia 10/12, e segue até 29/12, com mais de 250 artistas envolvidos nas mais de 70 apresentações livres nos segmentos de teatro, dança, música, corais e fanfarras, em quatro zonas da cidade. Com apresentações na praça Dom Pedro II (Memorial Aldeia da Memória Indígena), Centro; na avenida Itaúba, zona Leste; no Viver Melhor, zona Norte; e no complexo da Ponta Negra, zona Oeste.

Réveillon

No último sábado, 7/12, o prefeito David Almeida cancelou a festa de Réveillon 2022 da cidade por medidas de segurança contra a Covid-19, mas disse que irá fazer a tradicional queima de fogos em pontos estratégicos da capital amazonense.

“Nós vamos fazer uma queima de fogos na Ponta Negra, Viver Melhor, Itaúba e outras zonas da cidade. Vamos evitar o show na praia, por medidas de segurança, mas vamos celebrar a chegada do novo ano dessa forma, iluminando os principais pontos da cidade, afirmou.

*Com informações da assessoria

