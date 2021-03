Prefeitura implanta sinalização nos cemitérios da cidade

Dando continuidade ao cronograma de revitalização e sinalização programado pela Prefeitura de Manaus para a capital, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) iniciou nesta quarta-feira, 17, a implantação de pintura horizontal nos principais cemitérios da cidade para organizar o fluxo de veículos no local.

“O local é um grande polo gerador de tráfego e precisava de organização no fluxo de veículos. Como o pavimento recebeu nova estrutura asfáltica, agora vamos revitalizar a pintura. Estamos começando pelo cemitério São João Batista e vamos atuar de acordo com o cronograma de sinalização determinado pelo prefeito David Almeida para a cidade”, disse o diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes.

Vagas para estacionamentos, linhas de divisão de fluxo e placas de regulamentação de velocidade foram algumas das sinalizações implantadas pelo órgão de trânsito, a fim de ordenar e proporcionar aos condutores e pedestres melhor circulação no local.

“Nossa intenção é garantir que, ao acessar os cemitérios, os condutores possam se localizar e seguir pela demarcação no pavimento. Geralmente, a maioria das pessoas não conhece ou não sabe circular pelas ruas dos cemitérios, porém, com a nova sinalização, o fluxo e o estacionamento, além de ordenar o trânsito, garante melhor fluidez no entorno”, afirmou Guedes.

