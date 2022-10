Prefeitura implanta drenagem profunda e soluciona alagamentos no bairro Aleixo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), implanta cerca de 40 metros de rede de drenagem profunda, na confluência das ruas Severiano Nunes com Gabriel Gonçalves, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital. Nesta quarta-feira, 26/10, uma equipe de dez servidores da Seminf instala nova tubulação em concreto armado, dando vazão correta às águas das chuvas, evitando alagamentos. As obras têm um prazo estimado de 10 dias para conclusão.

De acordo com o chefe da Divisão de Drenagem e Dragagem da Seminf, Ednaldo Ramos, a área estava muito prejudicada e qualquer volume de água das chuvas sempre causava transtornos, principalmente alagamentos. Segundo ele, foi necessário implantar uma rede mais ampla com tubulações em concreto, que dará a vazão correta e segurança para todos.

“Estamos implantando uma rede de drenagem profunda bem mais ampla, com tubulação em concreto, mais larga, que solucionará o problema de alagamento na área. Qualquer chuva sempre causava transtornos. O prefeito David Almeida determinou o início da obra de forma imediata e estamos aqui cumprindo”, ressaltou Ramos.

Para Paulo Fernandes, proprietário de uma drogaria na esquina da via, os trabalhos são necessários e vão solucionar a água excedente em dias de chuvas.

“Fico bem na esquina, muito próximo à área que alagava com as chuvas, e agora vendo essas tubulações amplas, sei que tudo vai melhorar. Ficava muito preocupado quando chovia, agora vou ter mais paz de espírito”, concluiu Fernandes.

