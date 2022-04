Prefeitura garante serviços essenciais no feriado de Tiradentes e ponto facultativo

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus irá manter em funcionamento os serviços essenciais à população nesta quinta-feira, 21/4, feriado nacional de Tiradentes, e sexta-feira, 22/4, ponto facultativo, conforme decreto do prefeito David Almeida, na edição nº 5.065, do Diário Oficial do Município (DOM).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que, na quinta-feira, 21/4, feriado de Tiradentes, e na sexta-feira, 22/4, ponto facultativo, a rede de assistência da Prefeitura de Manaus estará operando apenas com os serviços de saúde que funcionam em regime 24 horas – o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a maternidade Dr. Moura Tapajóz – além da clínica da família Carmen Nicolau, que atende das 9h às 18h, inclusive aos domingos e feriados.

A maternidade Dr. Moura Tapajóz está localizada na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, e a clínica da família Carmen Nicolau fica na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul, zona Norte.

Os demais serviços não funcionarão nestes dois dias. As unidades de saúde que atendem em horário ampliado (https://bit.ly/ubshorarioampliado) e os pontos de vacinação contra a Covid-19 terão o atendimento retomado no sábado, 23/4, e todos os outros, na segunda-feira, 25/4.

Além da atenção de rotina, no sábado será realizada mais uma ação de intensificação dos serviços de saúde, em aproximadamente 40 unidades da rede municipal. Das 8h às 16h, serão oferecidos serviços de vacinação infantil, vacinação contra influenza e sarampo para públicos específicos (trabalhadores da saúde e idosos de 60 anos ou mais), além de coleta para exames preventivos (Papanicolau) contra o câncer de colo do útero e mamografia.

Nesse dia também estarão abertos pontos de vacinação contra a Covid-19 para todos os públicos, a partir dos 5 anos de idade.

Informações sobre endereços, horário de funcionamento e serviços disponíveis podem ser consultadas no link https://semsa.manaus.am.gov.br ou nos perfis oficiais da Semsa no Instagram (@semsamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

Mercados e feiras

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) destaca o funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou, mercado municipal Adolpho Lisboa e das quatro feiras abastecedoras de Manaus, durante o feriado de Tiradentes, ponto facultativo e fim de semana.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, Centro, na quinta-feira, funciona até as 13h. Na sexta-feira e no sábado, funciona das 8h às 18h e, no domingo, permanece fechada.

A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, na quinta-feira, 21/4, o funcionamento é até as 13h. Na sexta-feira e sábado, abre das 8h às 18h e, no domingo, o centro de compras não funciona.

O shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Cidade de Deus, zona Leste, na quinta-feira, 21/4, abre das 8h às 13h. Na sexta-feira, funciona normalmente, de 8h as 18h. No domingo, o centro de compras fica fechado.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Manaus Moderna, Centro, no feriado de Tiradentes, 21/4, funciona das 6h às 12h. Na sexta-feira, 22/4, e no sábado, 23/4, estará aberto das 6h às 17h e, no domingo, 24/4, o Adolpho Lisboa receberá o público até as 12h.

Nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários são os seguintes:

– Feira municipal Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e feira municipal da Banana, as duas no Centro, funcionam todos os dias, das 2h às 18h.

– Feira municipal do Produtor da zona Leste, abre das 4h às 18h.

– Feira municipal da Panair, bairro Educandos, zona Sul, por conta do terminal pesqueiro, funciona 24 horas por dia.

Limpeza

Nesta quinta-feira, 21/4, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguirá em ritmo de plantão para os serviços de varrição nas principais vias e pontos estratégicos da cidade. Já a coleta de lixo vai funcionar normalmente em todos os bairros da capital.

A equipe da Semulsp vai atuar normalmente em Manaus, nesta sexta-feira, 22/4, nos bairros da capital, com serviços de coleta, remoção, varrição, capinação e outros. Também vai ocorrer a coleta das balsas na Panair, Porto de Manaus e Manaus Moderna. A equipe de educação ambiental também estará nas ruas da capital.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que os serviços nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, no Centro, e no shopping Phelippe Daou, zona Norte de Manaus, estarão suspensos nos dias 21 e 22/4.

As atividades retornam na segunda-feira, 25/4. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir aos postos de forma presencial, portando os documentos pessoais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19.