Prefeitura finaliza duas turmas de ‘Oficina de Maquiagem’ no Casarão da Inovação Cassina

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), finalizou, nesta quarta-feira, 24/5, duas turmas da “Oficina de Maquiagem”, que aconteceram no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, no Centro, zona Sul.

As oficinas, que fazem parte do edital “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”, foram executadas com intuito de transmitir conhecimento de assuntos relacionados à estética e maquiagem, de forma prática e teórica, a fim de qualificar homens e mulheres que desejam empreender na área.

“Durante a oficina, tivemos uma experiência enriquecedora. Foi gratificante ver a dedicação de cada participante em aprimorar suas habilidades e explorar novas técnicas. Nosso objetivo é criar um ambiente acolhedor e inspirador, onde todos se sintam confiantes para expressar sua criatividade. Por meio de demonstrações práticas, foram compartilhados conhecimentos sobre as últimas tendências e produtos inovadores do mercado”, destaca o diretor de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Na ocasião, as aulas aconteceram em turnos diferentes, sendo a primeira turma pela manhã, das 9h às 12h, com a consultora de beleza e maquiadora Giselle Sousa. Já a segunda, pela tarde, das 14h às 16h, com a administradora Marly Mateus.

Na recuperação econômica de um período pós-pandêmico, o setor de cosméticos apresenta grandes oportunidades para expandir seu alcance. Por isso, a oficina definiu para os participantes a importância de manter-se informado sobre as tendências atuais e as diversas formas de empreender que surgem no mercado da maquiagem.

De acordo com a maquiadora Marlene Soares, que participou da oficina, empreender com maquiagem é uma fonte rentável de sustento. Segundo ela, a melhor parte foi aprimorar a noção básica do conteúdo e ganhar dinheiro.

“Assim que descobri o curso, fiquei bem interessada porque trabalho com maquiagem. Acompanhando a oficina, me impressionei bastante por ser teoria e prática aplicada durante toda a aula. A partir dela, nós podemos ter uma noção do tom certo, o formato do rosto e isso agrega conhecimento para deixarmos nossas clientes mais bonitas. Acredito que a maquiagem é um grande espaço de oportunidade para pessoas que desejam empreender”, destaca a aluna.