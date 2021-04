Prefeitura faz repescagem para vacinação de pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos

A Prefeitura de Manaus realiza neste sábado, 17/4, uma repescagem para as pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos de idade, integrantes do grupo prioritário das comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde (MS), que por algum motivo não puderam se vacinar contra a Covid-19 ao longo da semana. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disponibilizará sete pontos de vacinação estrategicamente localizados, que funcionarão das 9h às 16h, em sistema de drive-thru e ponto fixo, para agilizar a aplicação das doses do imunizante.

A vacinação desses usuários começou na segunda-feira, 12/4, seguindo a ordem decrescente de idade, com os usuários de 59 anos iniciando as atividades de imunização, e os de 55 anos fechando a programação na sexta-feira, 16/4.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explica que o atendimento ao longo da semana seguiu o agendamento realizado na plataforma “Imuniza Manaus” (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), respeitando a relação do dia e a idade do grupo prioritário, conforme o planejamento, mas alguns usuários tiveram contratempos e não puderam receber a dose da vacina.

“Essas pessoas ainda podem se proteger com a vacina indo a um dos sete postos da Semsa. Nosso planejamento segue a determinação do prefeito David Almeida, de facilitar ao máximo o acesso à vacina contra a Covid-19 em Manaus. É um esforço coordenado e coletivo para que possamos nos fortalecer frente a essa crise sanitária mundial”, acentua.

Grupo de risco

Coordenada pela Semsa, a campanha em Manaus segue o Plano Nacional de Operacionalização da Imunização contra a Covid-19, do MS, que prioriza os usuários com hipertensão arterial (estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas), anemia falciforme, doença cerebrovascular, estágio 3; e Resistente-HAR (pneumopatias graves crônicas, cirrose hepática, doença renal crônica e síndrome de Down).

Nesse grupo estão também pacientes transplantados, pessoas que vivem com HIV, usuários que usam imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, doenças reumáticas sistêmicas em atividade e pacientes oncológicos com tratamento realizado nos últimos seis meses.

“As pessoas que apresentam esse quadro são mais vulneráveis, porque podem desenvolver a forma grave da Covid-19 e evoluir para óbito, por isso foram elencadas pelo MS como prioritários na imunização contra o Sars-Cov-2”, reforça a secretária Shádia Fraxe.

É importante salientar que usuários na faixa etária de 18 a 59 anos, que apresentam diabetes mellitus, cardiopatias e obesidade grave (IMC ≥ 40), também podem procurar os postos neste sábado, para se vacinar.

Comprovação

Para receber o imunizante a pessoa que se enquadra nas condições definidas para a faixa etária e doenças preexistentes deve apresentar laudo (original e cópia) que comprove a doença, além de documento de identificação com foto e CPF.

Os diabéticos que não tiverem o laudo devem apresentar receita médica (original e cópia) do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da rede particular. Os que têm obesidade mórbida podem levar declaração (original e cópia) de comprovação de IMC (índice de massa corpórea) igual ou maior que 40, que tenha sido emitida por profissional médico ou por qualquer outro profissional da saúde, de nível superior, como enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e educador físico.

Vacinômetro

Registros do “Vacinômetro”, das 17h40, desta sexta-feira, 16/4, mostram que 43.939 pessoas com comorbidades já haviam sido vacinadas pela Semsa. O número é parcial e deve aumentar até o final do dia, com a atualização dos dados de vacinação registrados pelos Distritos de Saúde.

Postos de Vacinação abertos neste sábado, das 9h às 16h

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Terminal de Integração 6 – (T6)

Avenida Comendador José Cruz – Lago Azul

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222 – Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 – Alvorada

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Rua Ipanema, 550 – Alvorada

*Com informações da assessoria

