Prefeitura faz balanço positivo das ações realizadas nos cemitérios de Manaus

MANAUS — Conforme o esperado, mais de 500 mil pessoas estiveram em visita, nesta quarta-feira, 2/11, feriado de Finados, nos cemitérios da capital amazonense. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), pasta que administra os campos-santos, cuidou de todos os preparativos para que tudo fosse implementado de acordo com o planejado.

Ao todo, mil servidores da prefeitura desempenharam um papel fundamental, que fez com que os visitantes não tivessem nenhum tipo de problema ao realizar sua visita religiosa. Este ano, por conta do retorno das famílias aos campos-santos, a Semulsp disponibilizou música religiosa ao vivo, som ambiente, missa de hora em hora, além da tradicional missa campal que aconteceu na praça Chile, em frente ao cemitério São João Batista, zona Centro-Sul.

Outro ponto importante, foi a disponibilidade de micro-ônibus, dentro do cemitério Nossa Senhora Aparecida, para transportar as pessoas, principalmente as idosas.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, disse que o balanço do dia é positivo, pois as pessoas visitaram seus entes queridos, com tranquilidade e que tudo ocorreu conforme o planejado.

“Eu particularmente visitei todos os cemitérios da capital para que nada faltasse. Estou feliz com o balanço positivo, pois é assim que o prefeito David quer que trabalhemos, dando o nosso melhor para a população”.

Sabá agradeceu a participação de todos os envolvidos e disse que os servidores tiveram um papel importantíssimo em todo o processo.

“Quero agradecer a todos os envolvidos, a todas as secretarias que participaram conosco deste desafio. Também a polícia militar, corpo de bombeiros e arquidiocese, que nos permitiu realizar as missas de hora em hora”.

No dia de lembrar daqueles que já se foram, as famílias demonstravam satisfação em ver a estrutura dos cemitérios bem cuidada. É o caso da dona de casa, Eleonor Machado, 56 anos, que se sentiu bem no ambiente onde prestou homenagem aos seus entes queridos.

“Parabéns à prefeitura, pois, o cemitério Piedade está muito diferente, todo novo, pintado, limpo, parabéns mesmo”.

“Com o balanço positivo e a participação de todos, agora é trabalhar mais, pois o desafio é realizar no próximo ano um evento muito maior”, comentou Sabá Reis.