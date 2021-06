Prefeitura entrega rotatória Umberto Calderaro Filho, ‘bola das letras’, revitalizada

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, entregou, totalmente revitalizada, a rotatória Umberto Calderaro Filho, popularmente conhecida como “bola das Letras”, localizada na avenida Theomário Pinto da Costa, conjunto Dom Pedro, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 2.

“Estamos apenas no início do processo. A gente pretende levar essas ações para todas as zonas da cidade. Temos mais de 200 praças a serem revitalizadas. Muitas inovações virão por aí e em breve serão anunciadas pelo prefeito David Almeida. Mesmo em um cenário adverso com a maior cheia do rio Negro, pandemia e falta de recursos, sob a liderança do prefeito, vamos melhorar a vida de todos de Manaus”, disse Rotta.

O projeto, executado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), recebeu novo paisagismo, iluminação, pintura e implantação de bancos. Mais de 20 mil mudas de plantas foram inseridas no local.

Um dos destaques do espaço é a reconstrução do monumento das Letras na área central da rotatória. Além de uma nova iluminação do letreiro, feita em caixa com backlight. Também foram mudadas as cores da base e das letras que compõem a marca. O alfabeto também foi atualizado com a nova ortografia.

Para o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, o espaço é uma das áreas da cidade revitalizada por meio de parcerias. “Quem ganha com isso é a nossa cidade, que recebe hoje um novo espaço, totalmente recuperado. A determinação do nosso prefeito é que levemos essas ações para outros pontos de Manaus. E estamos trabalhando para isto”, destacou.

O entorno da área, como as avenidas Jacira Reis e Pedro Teixeira também receberam ações de limpeza e capinação.

*Com informações da assessoria

