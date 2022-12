Prefeitura entrega ‘Presépio Flutuante’ para atender 38 comunidades ribeirinhas com o Natal das Águas

MANAUS — Com o intuito de levar os sentimentos natalinos e alegria para toda a população manauense, inclusive as mais distantes, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou na noite deste sábado, 10/12, o “Presépio Flutuante”, que integra a programação do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

Durante a entrega, David Almeida destacou que a balsa completa a programação do Natal das Águas e que 38 comunidades ribeirinhas serão atendidas.

“Vamos levar brinquedos, vamos levar cestas básicas para 38 comunidades do rio Negro, do rio Amazonas, essas pessoas que não têm oportunidade de vir a Manaus, nós queremos levar a alegria, a festividade e a magia do Natal, portanto agora está completo o Natal das Águas da Prefeitura de Manaus com a entrega desse ‘Presépio Flutuante’”, assegurou o prefeito.

O presépio, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e pelo Fundo Manaus Solidária, possui 50 metros de comprimento por 12 de largura e irá percorrer diferentes comunidades ribeirinhas. A balsa vai levar cerca de 20 mil brinquedos, além de segurança alimentar, por meio de cestas básicas para as comunidades.

“Nós ficaremos percorrendo o rio até o dia 6 de janeiro, a ideia é fazer oito polos, quatro no rio Negro e quatro no rio Amazonas, e assim a gente vai conseguir fazer com que as comunidades próximas possam vir e assistir e ver a nossa bela balsa”, completou o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.

O presépio integra também a decoração natalina no complexo turístico Ponta Negra, que segue encantando quem passa pelo local. A autônoma Kelita Lima, que mora em Manacapuru, veio visitar o complexo com a família e conta que ficou surpresa com o que viu.

“Está espetacular, estou achando tudo muito incrível, quando eu desci do ônibus eu fiquei encantada com tudo e eu estou muito feliz, porque minha família está aqui comigo também, só gratidão por tudo isso”, disse Kelita.

O percurso da balsa inicia neste domingo, 11/12, na comunidade Terra Preta, no rio Negro, e segue por diferentes comunidades até o dia 6 de janeiro de 2023.