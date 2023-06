Prefeitura entrega premiação aos novos contemplados do Nota Premiada Manaus

Os contemplados do sorteio nº 2023-04 da campanha Nota Premiada Manaus receberam seus cheques simbólicos nesta quinta-feira, 15/6, em cerimônia realizada no auditório da subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), localizado na rua Japurá, nº 493, Centro, zona Sul. As premiações deste sorteio somaram um total de R$ 150 mil, incluindo prêmios de participantes e instituições sociais indicadas.

A prefeitura realiza os sorteios do Nota Premiada Manaus todos os meses por meio da Semef, com base nas extrações da Loteria Federal, ofertando aos participantes cadastrados na campanha a oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro que variam de R$ 1 mil a R$ 30 mil.

Conforme explicou o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, que conduziu a entrega dos prêmios, depois de cadastrado, o cidadão já pode acumular cupons eletrônicos pedindo sempre seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e). “Esse é um trabalho de educação Fiscal da prefeitura, por meio da Semef, que visa combater a sonegação de impostos e assim destinar mais recursos para as demandas da nossa cidade. Sem contar que ainda concorre a vários prêmios em dinheiro, além de garantir desconto no IPTU do ano seguinte”, disse o subsecretário.

Ganhadores

Entre os ganhadores presentes na cerimônia de premiação estava o policial Igor Lopes, que faturou R$ 10 mil. Conforme contou, ele realizou seu cadastro há mais de dois anos, mas nunca acompanhou os sorteios. “Foi quando uma funcionária da prefeitura falou comigo e pediu para eu conferir o resultado no Diário Oficial do Município”, disse o felizardo, ao revelar que sempre exige a NFS no colégio das filhas.

A advogada Helyamara de Medeiros também foi sorteada com R$ 10 mil. Ela também disse estar inscrita na campanha há mais de dois anos e sempre registra suas notas com CPF, quando vai fazer manutenção do carro e serviços médicos e estéticos. “Pedir a nota é um ato de cidadania, sem contar que ajudamos as instituições sociais da nossa cidade”, disse.

A Casa Vhida, que atende crianças que convivem com o HIV, foi uma das instituições de apoio indicada para ganhar premiação social. A coordenadora da casa, Herika Amorim, esteve presente para receber a premiação que somou R$ 18,5 mil, resultado da indicação de quatro dos 20 ganhadores.

“Estamos atendendo 150 crianças mensalmente e temos aproximadamente duas mil crianças cadastradas na nossa casa. Esse recurso será aplicado para a manutenção e pagamento de funcionários da nossa instituição”, enfatizou.

A lista completa de ganhadores do sorteio da Nota Premiada pode ser consultada no endereço eletrônico: http://notapremiada.manaus.am.gov.br.

Cadastro

O cadastro para participar da campanha Nota Premiada Manaus pode ser realizado no site notapremiada.manaus.am.gov.br. Após esse processo, o participante que exige o CPF na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), concorre às premiações e pode usufruir de outras vantagens, como a utilização de crédito do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para abatimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano seguinte.

Sempre que o consumidor tomar serviços, é importante exigir a Nota Fiscal para concorrer a prêmios em dinheiro e ainda indicar uma instituição de assistência social, porque assim, o consumidor ganha e a instituição também.