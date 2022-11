Prefeitura entrega mais duas lixeiras flutuantes à comunidades de Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus entregou nesta quinta-feira, 17/11, mais duas lixeiras flutuantes para as comunidades do Jaraqui e Baixote. Ao todo, são 13 comunidades beneficiadas por meio do projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que instalou as lixeiras para que as comunidades auxiliem no descarte correto dos resíduos.

Já receberam lixeiras a marina do David e as comunidades Nossa Senhora de Fátima, do Abelha, do Livramento, Ebenézer, Julião, São Sebastião e Agrovila.

O subsecretário municipal de Operações da Semulsp, Jairo Santos, disse que essa iniciativa da gestão do prefeito David Almeida tem o objetivo de cuidar do meio ambiente, e de inserir as comunidades no contexto de preservar e não poluir os rios e igarapés. “A população precisa participar com a gente, só assim vamos conseguir transformar nossa cidade e deixá-la mais limpa, mais linda, mais humana”, ressaltou.

Criadas por um servidor da Semulsp, as lixeiras flutuantes ficam instaladas em pontos estratégicos, onde as comunidades depositam os resíduos, em seguida uma embarcação da secretaria passa recolhendo e dando o destino final, no aterro sanitário.

Aliado a esses serviços, as equipes de sensibilização atuam sempre orientando a população acerca do descarte correto dos resíduos sólidos e de preservação do meio ambiente.