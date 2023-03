Prefeitura entrega doações às famílias vítimas do deslizamento no Jorge Teixeira

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou a entrega de kits com itens domésticos, nesta quinta-feira, 16/3, às famílias atingidas pelo deslizamento no bairro Jorge Teixeira, que ocorreu no último domingo, 12, e que estão sendo encaminhadas a quitinetes alugadas no bairro Cidade de Deus, na zona Norte.

No local, Almeida destacou que esse é um dos trabalhos que a prefeitura vem realizando de forma transversal, com apoio das secretarias municipais e estaduais, para contemplar a população afetada.

“As famílias já estão todas instaladas em apartamentos, todas recebendo auxílio-aluguel. Nós fechamos com um condomínio, então as famílias já estão morando lá, e agora elas vão levar esses utensílios, esses eletrodomésticos para poder melhorar sua moradia. Além disso, nós já demos também colchões, cestas básicas, kit limpeza, e vamos trabalhar também, para conseguir emprego para essas pessoas”, disse Almeida.

Os kits contêm jogos de toalha, jogos de cama, botijas de gás, liquidificadores, panelas de pressão, jogos de panela, fogões de 4 bocas, geladeiras e ventiladores de pé, e foram conseguidos por meio de parceiros da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Hoje, nós temos 85 kits com 10 itens, e essas pessoas estarão em um lugar digno, sendo atendidas, sendo vistas, sendo olhadas como seres humanos, como nossos irmãos. O povo manauara é muito solidário, e tem contribuído, todos nós estamos torcendo por vocês”, pontuou a titular da Semed, Dulce Almeida, durante discurso.

Para Adriano Jorge, um dos moradores contemplados, o espaço tem um valor imensurável para sua família, e o sentimento é de esperança por um recomeço.

“É satisfatório para a gente, porque tudo aconteceu de uma hora para outra. Não esperava que isso fosse acontecer e tem sido muito difícil. A gente sempre lutou por uma moradia digna, mas agora o pensamento precisa ser positivo, e eu penso que isso vai ser uma melhoria para a gente, e daqui para frente nós precisamos recomeçar e buscar oportunidades”, disse o pai de família.

Acolhimento

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), deu início, na última quarta-feira, 15, ao processo de mudança das mais de 70 famílias que ficaram desalojadas no bairro Jorge Teixeira. O titular da Semasc, Eduardo Lucas, reforçou que outros moradores do entorno têm contribuído com as doações junto à pasta.

“Foram muitas doações, que vêm de igrejas, de empresários, da população em geral, tudo isso para assistir as famílias que foram atingidas por essa tragédia, e a prefeitura montou essa força-tarefa, com várias secretarias da prefeitura, do governo do Estado, prestando serviços e solidariedade a essas famílias. E além das doações, nós já transferimos as famílias para os prédios residenciais para que eles tenham um lugar mais digno para morar”, completou.

A mudança, assim como todo o atendimento socioassistencial e jurídico prestado ao longo dos últimos dias, fazem parte de uma ação conjunta das Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Educação (Semed), de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Pública (Semulsp), de Saúde (Semsa), da Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Defesa Civil de Manaus, Fundo Manaus Solidária, além da agências da ONU (Acnur, Unicef, UNFPA e OIM) e as secretarias estaduais de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).