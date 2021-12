Prefeitura entrega árvore de natal e presépio da Ponta Negra no domingo (5)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), entrega a tradicional árvore de natal e o presépio do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, no domingo, 5/12, às 18h30. O evento contará com a presença do prefeito de Manaus, David Almeida.

A atração faz parte do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, iniciativa que visa fortalecer o sentimento natalino, com a realização de várias atividades, tanto na cidade, quanto nas zonas rural e ribeirinha.

Aos poucos, a capital vai ganhando o brilho e as luzes do natal deste ano. Já foram entregues linhas de ônibus articulados e carros coletores de resíduos enfeitados com luzes em LED e decoração típica. Também já foi inaugurado o “Ballet das Águas”, espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais do natal, todas sincronizadas, no chafariz localizado na orla da Ponta Negra, além da ornamentação do local.

