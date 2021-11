Prefeitura encerra programação do Outubro Rosa com ação na faixa liberada

O prefeito, David Almeida, encerrou neste domingo, 31/10, a programação do Outubro Rosa, da Prefeitura de Manaus, em uma ação na Faixa Liberada da Ponta Negra, zona Oeste. O mês de outubro foi marcado por diversas ações integradas das secretarias municipais, para levar informação a respeito do tema à população e incentivar o cuidado com a saúde feminina.

“Hoje é um dia de festa, nós estamos finalizando o Outubro Rosa, mês em que as nossas secretarias trabalharam de forma integrada com esse objetivo e com toda uma estrutura montada para atender à população, além de diversas parcerias que fizemos. Estamos fazendo um domingo festivo, de encerramento da campanha de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero”, enfatizou o prefeito de Manaus.

A Faixa Liberada da Ponta Negra é uma iniciativa da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) às quartas-feiras pela tarde e domingos pela manhã, na Ponta Negra, também às quintas-feiras à tarde na avenida Belmiro Vianês, conhecida como “alameda do Samba”, no bairro Dom Pedro zona Centro-Oeste.

“Essa é uma ação conjunta na faixa liberada, uma super programação de conscientização, encerrando o Outubro Rosa. Essa campanha é saúde, e esporte também é saúde, e esse é o intuito do prefeito, tornar uma Manaus mais saudável em todos os âmbitos”, destacou João Paulo Janjao, coordenador geral da faixa liberada.

O Outubro Rosa é uma campanha anual em escala mundial, que busca a prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional.

Neste domingo (31) as atividades especiais na faixa liberada de encerramento do Outubro Rosa contaram com parceria com o grupo Sabin, Centro Universitário do Norte (Uninorte) e a Fametro. Entre as ações desenvolvidas, estão jiu-jitsu, dança, fisioterapia, vôlei, a altinha futivôlei, entre outros.

Animais

De maneira conjunta a campanha do Outubro Rosa, por meio da parceira da Prefeitura de Manaus com a Fametro, e da faculdade com a Centralpec, na faixa liberada, também houve ação com os animais domésticos, em especial cachorros e gatos, para conscientização a respeito do câncer de mama em fêmeas.

A coordenadora do curso de medicina veterinária, Marina Brolo, explicou que a doença é cada vez mais comum em animais. “Essa retomada, esse evento ao ar livre, e a conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero é muito importante, afinal, com esses últimos anos em pandemia, a busca por exames estava um pouco comprometida, difícil, e a prefeitura está retomando essa atenção. No caso da medicina veterinária, o câncer de mama é um dos que mais acometem as fêmeas, e como os cães e gatos cada vez mais são membros da família, precisamos ter essa atenção a mais, afinal, quem ama se cuida e quem ama previne”, afirmou a coordenadora.

