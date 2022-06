Prefeitura encerra 2ª edição da Competição de Ideias ‘Inovathon’ neste domingo

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), encerra neste domingo, 5/6, às 18h, a 2ª edição da Competição de Ideias “Inovathon”, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico.

Executado pelo Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA), o evento faz parte do projeto “Mais Inovação” e tem o formato de maratona com foco na abertura de startups e na geração de novas ideias para solucionar problemas enfrentados na capital.

As atividades, que tiveram início na noite da última sexta-feira, 3/6, encerram neste domingo, após as apresentações dos projetos e o anúncio das equipes vencedoras.