Prefeitura emite credencial de estacionamento para frequentadores do Parque do Idoso

Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal Mobilidade Urbana (IMMU) ofereceu nesta terça-feira, 4/10, serviços de emissão da credencial de estacionamento para pessoas idosas, no Parque Municipal do Idoso (PMI), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Na ação, foram emitidas mais de 50 credenciais a idosos e também a Pessoas com Deficiência (PcD) que procuraram o atendimento no local.

O chefe do Serviço de Atendimento Especial (SAE) do IMMU, Jean Carlos Auzier Sobreira, destacou a importância deste atendimento. “Este tipo de serviço é essencial porque muitas pessoas desconhecem seus direitos e, hoje, aqui no Parque do Idoso, é um a oportunidade ímpar, porque os idosos vêm participar de uma atividade e aproveitam também para retirar sua credencial de estacionamento. Estamos também emitindo a credencial da PcD. O IMMU só tem a agradecer esta parceria, não apenas com o Parque do Idoso, mas também com demais secretarias municipais e Organizações Não Governamentais que ajudam a divulgar este serviço”, afirmou.

Uma das pessoas atendidas foi a aposentada Eliana Pereira, 64 anos, que elogiou a iniciativa. “Este é mais serviço que atende à prioridade dos idosos e facilita bastante nossa vida ter vagas exclusivas para idosos. Eu sei que é possível emitir na sede do IMMU, mas esta facilidade de poder tirar o documento aqui no parque foi muito boa”, elogiou.

Serviço

O atendimento do IMMU ocorreu no Parque do Idoso até o meio-dia. A credencial, que autoriza o estacionamento em vaga especial, pode ser emitida para idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Os interessados devem fazer agendamento no site do IMMU, no link https://immu.manaus.am.gov.br/index.php?r=agendamento%2Findex.

As pessoas idosas precisam apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência atualizado, cópia de RG e CPF. Para as pessoas com deficiência também é necessário a apresentação de laudo médico constando diagnóstico, CID, carimbo e assinatura do médico especialista. O documento tem validade de cinco anos.