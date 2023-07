Prefeitura embarga obra irregular no Novo Aleixo

Durante rotina de visita a obras na cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, notou, na sexta-feira (30/6), uma obra com características de irregularidade na rua Beija-Flor, no bairro Tancredo Neves, zona Leste. A construção, sem licença e irregular, fica nas proximidades do futuro parque Amazonino Mendes, na divisão com o Novo Aleixo, que está em obras na região do Programa de Recuperação Ambiental e Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu (Promindu).

Em outubro de 2021, a Prefeitura de Manaus fez uma série de demolições de construções irregulares no local, que avançaram para o espaço público e área institucional. A obra de hoje foi notificada e embargada por fiscais do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), por estar sendo construída em área institucional, que não pode ser regularizada e ocupada, tendo sido invadida indevidamente.

“É necessário preservar as áreas ao longo do Promindu e garantir urbanização em nossa cidade. Enfrentamos muita dificuldade com construções irregulares em diversos pontos, muitos deles já desapropriados inclusive. Estamos dando continuidade ao grande planejamento da gestão David Almeida e buscamos apoio dos moradores para não construírem sem licenciamento e ocupando irregularmente áreas públicas”, disse o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.