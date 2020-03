Prefeitura e Estado suspendem aulas até o final do mês

Atento ao cenário mundial e adotando fortes medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus em Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou nesta segunda-feira, 16/3, a antecipação do recesso escolar da rede municipal de ensino, a partir desta terça-feira, 17, até o dia 31 de março. O primeiro caso de Covid-19 na capital do Amazonas foi confirmado na semana passada e, imediatamente, o prefeito estabeleceu ações preventivas de emergência, como antecipação da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas para o dia 24, uma vez que é o grupo mais vulnerável às complicações da doença.

Em pronunciamento nas redes sociais, em que respondeu questionamentos dos jornalistas e outros internautas, o governador Wilson Lima anunciou também a suspensão das aulas nas escolas da rede estadual de ensino da capital; além do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

“Ficam suspensas as atividades letivas na capital por 15 dias. Conversei com o Luís Fabian, da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas, para que encontremos outra maneira de fazer com que essas aulas sejam ministradas para estes alunos, através, por exemplo, do nosso Centro de Mídias e também da TV Encontro das Águas. Essa determinação, tanto para as escolas quanto para o Cetam, UEA e FUnATI, recomendamos também às escolas particulares, que façam o mesmo”, sugeriu o governador.

A suspensão nas escolas estaduais no interior não foi decretada, mas a situação será avaliada, conforme a necessidade.

*Com informações das assessorias

