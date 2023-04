Prefeitura e Estado divulgam funcionamento dos serviços essenciais no feriado de Tiradentes

O Governo do Amazonas informou que os serviços essenciais nas áreas de saúde, segurança e cidadania serão mantidos durante o feriado de Tiradentes, celebrado nesta sexta-feira, 21 de abril. Na área da saúde, as 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) funcionarão normalmente em regime de plantão de 24 horas. As sete maternidades e os seis prontos-socorros também estarão em funcionamento para atender casos graves, enquanto os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atenderão casos de urgência de baixa e média complexidade. O atendimento ambulatorial em algumas unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e Policlínicas, retornará na segunda-feira, 24 de abril.

Na área da segurança pública, as centrais de flagrantes dos distritos integrados de polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai) funcionarão em regime de plantão de 24 horas. As Delegacias Especializadas em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e a de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) também funcionarão, atendendo o registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada. As demais unidades retomarão suas atividades normalmente na segunda-feira, 24 de abril, das 8h às 17h. É possível registrar ocorrências também pela Delegacia Virtual.

Na área de cidadania, as cozinhas populares do programa Prato Cheio não funcionarão nesta sexta-feira, mas retornarão no sábado, 22 de abril, para servir sopas de forma gratuita das 11h às 13h. Os sete centros de convivência administrados pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) não funcionarão neste feriado, retomando suas atividades na segunda-feira, 24 de abril. O Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), na capital, seguirá funcionando normalmente em regime de 24 horas, enquanto o Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic), no interior, retorna com o atendimento na segunda-feira, 24 de abril.

Prefeitura de Manaus

Por sua vez, a Prefeitura de Manaus anunciou que os serviços essenciais serão mantidos durante o feriado nacional de Tiradentes nesta sexta-feira (21). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) gerencia quatro serviços que ficam à disposição da população todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. Entre eles, a Maternidade Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado para casos de urgência pelo número 192. A população poderá também buscar serviços básicos da Atenção Primária na clínica da família Carmem Nicolau, como vacinação do calendário básico, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

Já a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, zona Sul, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste, estarão suspensos nesta sexta-feira. As atividades retornam normalmente na segunda-feira, 24. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir a um dos postos, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Por fim, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informou que o mercado municipal Adolpho Lisboa e as quatro feiras abastecedoras de Manaus funcionarão normalmente durante o feriado de Tiradentes. O mercado municipal Adolpho Lisboa estará aberto das 6h às 17h, enquanto as feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, ambas no Centro, funcionam das 3h às 18h, todos os dias. A feira municipal do Produtor, da zona Leste, abre as portas das 6h às 18h. A feira da Panair, bairro Educandos, zona Sul, recebe o público das 6h às 18h. Já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona das 18h às 6h. Todas as feiras e o mercado funcionarão com expediente normal. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) terá uma equipe de cem servidores de plantão para varrição das grandes vias, área central e bairro Ponta Negra, além de 400 servidores que estarão atuando no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã zona Oeste da cidade. A coleta domiciliar também será realizada, com equipes também em expediente de plantão.