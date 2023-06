Prefeitura e Estado assinam ordem de serviço para adequação e adaptação do T6 para rodoviária de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, juntamente com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, assinarão, na segunda-feira, 19/6, às 15h, a ordem de serviço para adequação e adaptação do Terminal de Integração de Ônibus Urbano (T6), para operação de transporte intermunicipal, interestadual e internacional no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade.

O plano operacional traçado para o atendimento do transporte coletivo para o T6, contempla, também, a interligação com os Terminais de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul; T2, no bairro Cachoeirinha, zona Sul; T3, no bairro Cidade Nova, zona Norte; e T4, bairro Jorge Teixeira, e T5, no bairro São José, ambos na zona Leste.

Além desses, os passageiros do T6 terão linhas diretas para as Estações de Transferência localizadas ao longo das avenidas Constantino Nery (Estações E1–São Jorge e E2–Arena), Torquato Tapajós (Estação E3–Santos Dumont), Max Teixeira (Estação E4–Parque das Nações).