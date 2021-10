Prefeitura doa 800 mudas no Parque das Nações

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), iniciou mais um novo ciclo de doação de mudas, neste mês de outubro. Desta vez, foram doadas mais de 800 mudas na comunidade Parque das Nações, bairro Flores, zona Centro-Sul.

A ação faz parte do programa de arborização “Manaus Verde”, idealizado pelo prefeito David Almeida, que até o mês de setembro doou mais de 30 mil mudas de plantas, entre arbóreas, frutíferas, ornamentais e medicinais.

De acordo com o diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, o novo ciclo passará por todas as zonas da cidade no mês de outubro.

“O próximo local será na zona Oeste, no Campos Sales, depois na zona Centro-Sul, no bairro da União, e fecha o circuito na zona Leste, bairro Puraquequara”, informou Deyvson.

Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama e colo do útero, a Semmas vai realizar uma doação especial no próximo sábado, 9, no largo São Sebastião, Centro, a partir das 16h30.

A doação fará parte da programação intitulada de “Apenas um Toque”, que vai reunir pacientes oncológicos da rede de saúde pública e particular, como medida de conscientização e prevenção (diagnóstico precoce) do câncer de mama.

Comentarios