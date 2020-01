Prefeitura divulga resultado preliminar de apoio às bandas e blocos de Carnaval

A Prefeitura de Manaus publicou nesta quinta, 9/1, o resultado preliminar do Edital n° 010/2019, que prevê apoio de palco, som, iluminação, banheiros químicos e equipamentos similares para bandas e blocos de rua do Carnaval 2020. Das 135 propostas apresentadas, 99 foram habilitadas, enquanto 34 apresentaram irregularidades e duas foram inabilitadas.

O resultado preliminar foi publicado na edição 4.755 do Diário Oficial do Município (DOM) e também pode ser consultado no portal Viva Manaus, pelo link vivamanaus.com/editais.

Conforme o edital, cada proponente poderia apresentar somente uma proposta, composta pelos documentos exigidos no item 2 do edital, entre os quais estão ofício, documentos de identificação pessoal do responsável do evento, ficha de inscrição, portfólio e propostas do evento.

Recurso

Os proponentes irregulares têm o prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação do resultado preliminar, para apresentação de recurso na Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Os recursos devem ser protocolizados na sede da fundação, localizada na avenida André Araújo, nº 2.767, Aleixo, zona Centro-Sul, das 8h às 17h.

Escolas de samba

Além do apoio às bandas e blocos, mais quatro escolas de samba foram habilitadas, conforme o segundo resultado parcial do Edital N° 09/2019, que destina apoio, por meio de pagamentos de cachês, às agremiações que participarão do Desfile Oficial do Carnaval 2020. O resultado foi publicado também na mesma edição 4755 do DOM desta quinta-feira, 9/1.

De forma inédita, nesta edição, as propostas estão sendo analisadas conforme a ordem de recebimento pela comissão e, assim, os resultados vão sendo divulgados parcialmente, com o intuito de desburocratizar e dar celeridade ao processo de pagamento do cachê às escolas de samba.

Com isso, somam-se, até o momento, nove agremiações habilitadas desde a publicação do primeiro resultado parcial, no último dia 7/1. Ambos os resultados também estão disponíveis no portal Viva Manaus.

Comentarios