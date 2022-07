Prefeitura divulga candidatos selecionados no PSS para assistentes voluntários de alfabetização

MANAUS — A Prefeitura de Manaus selecionou 574 candidatos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para assistentes voluntários de alfabetização, do programa “Tempo de Aprender”, do Ministério da Educação (MEC), que atuarão nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os nomes dos selecionados foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 25/7, nas páginas 37 a 40, edição 5.391.

Os selecionados deverão comparecer nesta terça ou quarta-feira, 26/7 e 27/7, das 8h às 12h e 13h às 17h, nas Divisões Distritais Zonais (DDZ) selecionadas pelo candidato, para entregar os documentos comprobatórios das informações prestadas no formulário de inscrição, que deve estar em um envelope lacrado.

“Esta é a segunda etapa classificatória. Após isso, os currículos serão analisados e atribuídas as notas, quem for classificado será convocado conforme o quantitativo de vagas. Os demais ficam no cadastro reserva”, explicou a chefe da Divisão de Apoio à Gestão Educacional (Dage), Hulda Soares.

Ajuda

As atividades serão consideradas de natureza voluntária, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário, não gerando qualquer vínculo empregatício.

O selecionado terá o ressarcimento dos custos com a alimentação e transporte arcados pelo programa Tempo de Aprender, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme o disposto na Resolução CD/FNDE nº 06, de 20 de abril de 2021, da seguinte forma: R$ 150 por turma nas unidades de ensino não vulneráveis por cinco horas semanais, podendo o voluntário assistir o máximo de oito turmas por semana; R$ 300 por turma nas unidades de ensino vulneráveis por dez horas semanais, podendo o voluntário assistir o máximo de quatro turmas por semana.

Endereços:

DDZ SUL – Rua da Penetração, s/nº, bairro Vila Amazonas

DDZ OESTE – Rua Desembargador João Machado, nº 3.785, bairro Planalto

DDZ NORTE – Avenida Torquato Tapajós, nº 1.009, bairro da Paz/Flores

DDZ CENTRO-SUL – Rua Francisca Mendes, nº 1.950, bairro Cidade de Deus

DDZ LESTE I – Rua Autaz Mirim, nº 2.532, bairro Armando Mendes

DDZ LESTE II – Alameda Cosme Ferreira, nº 5978, bairro Zumbi 2

DDZ RURAL – Avenida Torquato Tapajós, nº 1.009, bairro da Paz/Flores

