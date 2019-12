Prefeitura divulga atrações do ‘Réveillon de Manaus 2020’

Um dos principais nomes do funk da atualidade, o cantor Jerry Smith, será a atração nacional do palco Ponta Negra, no “Réveillon de Manaus 2020”. Os cantores Guto Lima, Uendel Pinheiro, Banda Impakto, Canto da Mata e outras 16 atrações também agitarão a festa da virada promovida pela Prefeitura de Manaus, em três pontos da cidade: Praia da Ponta Negra, zona Oeste; Educandos, zona Sul; e Shopping Phelippe Daou, zona Leste.

“Teremos uma grande estrutura de serviços montada para oferecer lazer e segurança para as famílias manauaras. Nossas equipes de trânsito, transporte, limpeza pública e de outras áreas estarão em prontidão para promover uma bonita festa”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto, que como faz tradicionalmente todos os anos da sua gestão deverá passar nos três locais com programação da prefeitura.

Na Ponta Negra, a praia já está recebendo os preparativos para a grande festa. Além de Jerry Smith, passarão pelo palco, que já está sendo montado, as atrações: The Beatles Bossa Club, Grupo Cacildes, Marcos Paulo, Uendel Pinheiro, Guto Lima e Dj May Seven. No local, a tradicional queima de fogos terá duração de dez minutos, partindo de balsas posicionadas no rio Negro.

Simultaneamente, a festa do Réveillon de Manaus 2020 também acontece no Shopping Phelippe Daou, e na orla do Amarelinho, no bairro do Educandos. Nos dois lugares também haverá queima de fogos com duração de cinco a oito minutos.

Pelo palco do Shopping Phelippe Daou passarão os artistas do Canto da Mata, Pegada do Gueto, Berg Guerra, Guto Lima, Tomi Xote, Toinho Forró Show e Dj Carol Amaral. Já na orla do Amarelinho, as atrações confirmadas são Paulo Onça, Uns e Outros, Frutos do Pagode, Banda Impakto, Forró Já Quero, Jyou Guerra e DJ.

A programação completa com todas as atrações do Réveillon de Manaus 2020 pode ser consultada no portal Viva Manaus no link www.vivamanaus.com.

Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na zona Norte, e Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus para as festas da virada do ano. E, ainda, o Réveillon de Yemanjá, promovido pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama) e a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toy Badé, que acontece na Ponta Negra.

Comentarios