Prefeitura disponibiliza transporte para intensificar vacinação de crianças em escolas neste sábado (5)

Para alcançar o maior número de vacinados, a Prefeitura de Manaus vai disponibilizar, neste sábado(5), 21 micro-ônibus para intensificar a vacinação de alunos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de 5 a 11 anos, contra a Covid-19, e também de moradores do entorno das unidades de ensino. A ação faz parte da campanha “Retorno às aulas Seguro”, desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que tem o objetivo de assegurar a imunização dos estudantes contra a doença.

A campanha iniciou no dia 31 de janeiro em quatro unidades de ensino da rede municipal de educação. Pais ou responsáveis podem levar os filhos em um dos quatro pontos ou ainda nos postos que já estão disponíveis desde o início da vacinação para as crianças, das 9h às 16h.

De acordo com o diretor do Departamento Geral de Distrito (DEGD), Júnior Mar, os gestores das escolas entrarão em contato com as famílias dos alunos para informar de onde os ônibus sairão. As sete Divisões Distritais Zonais (DDZ) terão ainda três micro-ônibus disponíveis.

“Essa é uma grande ação da Prefeitura de Manaus, a partir das secretarias municipais de Educação e Saúde. Esse é um trabalho de busca dos alunos com rotas que estarão disponíveis para levar as crianças para um dos polos de vacinação, que são quatro escolas e mais outros que a Semsa disponibilizou. Todos esses lugares serão atendidos com transporte”, pontuou.

A intenção é que, neste fim de semana, seja imunizado o maior número possível de crianças. De acordo com a chefe da Divisão de Apoio a Gestão Educacional (Dage), Hulda Helem Oliveira Soares, oferecer vacinação no sábado facilita para o pai que trabalha e não tem tempo durante a semana.

“Nós queremos vacinar o maior número possível de alunos da Semed, durante a semana desenvolvemos a campanha, mas queremos alcançar aquele pai ou responsável que trabalha e não conseguiu levar o filho, então no sábado os postos estarão disponíveis”, explicou Hulda.

Devem ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades e deficiências permanentes (PcDs), e de 6 a 11 anos, sem doenças preexistentes.

Locais

As unidades de ensino onde a vacina contra a Covid-19 será oferecida são o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Doutora Viviane Estrela Marques Rodella, no Lago Azul, zona Norte; o Cime Senador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste; o Cime Josefina Rosa de Mattos Pereira de Castro, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste; e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Graziela Ribeiro, localizado no bairro Alvorada 2, zona Oeste.

Além disso, os pontos de vacinação do Clube do Trabalhador-Sesi, na zona Leste, e o do Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul, darão apoio ao atendimento dos estudantes de 5 a 11 anos, que residem nestas regiões.